Arvo Pärt: igal sõnal on mõju

Ta meenutab naerdes ka umbes aasta taguseid sündmusi, mil koos heliloojaga veedeti terve hommik keskuse projekti arutades. Ringi jalutades tundus Arvo Pärt küll õnnelik, kuid arhitektidele paistis, et midagi on helilooja arvates ikkagi puudu. «Ja siis Pärt ütles: «Kaugemalt vaadates tundub mulle, et maja võiks viis kuni kümme meetrit nihutada.» Need kuni kümme meetrit on arhitektidele suur väljakutse, aga me saime sellega hakkama.»

Sobejano lisab, et nüüdisaegses arhitektuuris ei saa nii suuri muudatusi rangete ehitusreeglite tõttu teha. «Siinses loomingulises keskkonnas oli see võimalik. Pärdi muusika keskmes on vaikus, ilu ja geomeetria – kolm mõistet, mis on niisamuti olemuslikud arhitektuuris. Teha koostööd suure kunstnikuga nagu Arvo Pärt, tema perekonna ja meeskonnaga on meie karjääri üks ilusamaid kogemusi. See paneb meid ikka ja jälle mõtlema selle üle, kui sügavad ja ettearvamatud on eri kunstiliikide suhted.»

Arvo Pärt / Eero Vabamägi

Uue keskuse hoone pindala on 2348 m2 ning seal hakkavad paiknema arhiiv, raamatukogu, 140-kohaline kammersaal, näituseala, videoruum, õppeklassid ja töötajate ruumid. Kivilo rõhutab, et järgmisel kevadel saab valmis maja. «Seda tuleb ikka ja jälle rõhutada. Arvo Pärdi arhiiv ei ole valmis isegi 25 aasta pärast, kui üldse kunagi, sest ükski arhiiv ei ole täiuslik. On suur õnn, et Arvo Pärt on meie keskel. Temaga seonduvat materjali tuleb iga päev juurde.»

Keskus kolib uude majja nelja kuuga, sellesse aega mahuvad hoone sisustamine, ekspositsiooni rajamine ning arhiivi ja tööruumide sisseseadmine.

Helilooja keskuse töösse ülemäära palju ei sekku. «Küll aga kasvatab ta meid sisuliste küsimustega ja on andnud väga vajalikke juhiseid. Arvo ja Nora Pärt panustavad siia väga palju aega. Kogu arhiivi ja selle algimpulsi ongi ju tegelikult andnud Nora.»

Kivilo lisab, et küllap pole ehitajal varem nii suurt omanikujärelevalvet olnud. «Asume ehitusplatsile ju nii lähedal ning oleme kõik väga elevil. Arvo Pärt käib päris sageli ehitusplatsilt läbi. See paneb ehitajatele heas mõttes pinge ja vastutuse, millest nemad saavad jälle omakorda väga hästi aru ja mõtlevad kaasa. Ja kui palju nad pingutavad, et siinset loodust säästa ja hoida. Ehituskunst on minu arvates lausa omaette kunstiliik.»

Arvo Pärdil on kogu maailmas peaaegu et pühaku oreool, ka Kivilo tunnistab, et nii eriline inimene tekitab heas mõttes aukartust ka neis, kes temaga päevast päeva koos tööd teevad. «Aga see ei tähenda, et ta on pühak. Ma arvan, et ei ole lihtsamat ja soojemat inimest kui Arvo Pärt. See ei ole kindlasti elitaarsuse paik. Me vähemalt püüame seda kujundada niimoodi, et siin leiaksid tegevust kõik inimesed. Mõtleme iga päev sellele, et ei tekiks isikukultust. Me ei räägi siin nii palju Arvo Pärdi isikust, kui räägime Arvo Pärdi loomingust ja mõtetest loomingu ümber. Loomingulisus on see, mis peaks inimesi siia Laulasmaale kutsuma.»

**

Arvo Pärdi Keskus Laulasmaal