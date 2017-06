Edulugu jätkub – Riho Undi nukufilm sai taas preemia

Lanterna Mágica rahvusvaheline animafilmide festival toimus käesoleval aastal esmakordselt ning on ellu kutsutud animatsioonituru propageerimiseks ja levitamiseks. Festivali eesmärk on pakkuda publikule maailma kõrgtasemel lühi- ja täispikkade animafilmide programme ning ühtlasi tutvustada ja arendada kohalikku animatsioonikunsti.

«Isand» on senini linastunud enam kui 100 rahvusvahelise festivali programmis. Erinevatelt festivalidelt on tänaseks koju toodud 21 auhinda.

Friedebert Tuglase novelli «Popi ja Huhuu» ainetel loodud film jutustab loo, milles koer Popi ja pärdik Huhuu ootavad koju oma isandat, kes ühel päeval lihtsalt enam ei tule. Sellest päevast algab nende ühine elu. Popi, olles ise küll targem, alistub ahvi tujudele sümboliseerides seega kuulekust ja allaheitlikust. Huhuu olles sümboliks liiderlikkusele ning rumalusele võtab tasahilju üle isanda rolli. Nii liiguvad mõlemad kangelased koos traagilise lõpu poole. Film räägib loo heast ja halvast isandast ning vastutusest. Tänapäeva maailmas juhivad meid kõiki erinevad isandad, olgu need tööandja või riigijuhi näol. Meie elu sõltub paljuski sellest, millised isandad meil on. Kas oleme oma isandatega õnnelikud. Kas jääme ellu sõltumata sellest, milline isand meid valitseb. Need on küsimused, millele film vastust otsib. Filmis kasutatakse Lepo Sumera ja Arvo Pärdi muusikat.