Tõsised kõnelused aatriumis

Teatrifoorumi ajakavaline hõredus vihjab, et sihtgrupina nähakse pigem kohalikku (suvitus)publikut: ei hakka ju ükski teatrisõber kaugemalt tervelt kuuks ajaks Klaipėdasse komandeeruma. Kulmu kergitama paneb ka tõsiasi, et TheATRIUMi programm piirdubki vaid etenduste mahamängimisega, ei mingeid klubisid, workshopp’e ega off-programme, mis ju iga teatrifestivali juurde peaksid vaikimisi kuuluma. Ei ole ka auhindu ega paremusjärjestusi.

Programmi ava- ja lõpuüritusena seisab kavas märksõna «kontsert», mis esmapilgul tundub üsna fantaasiavaene..., ent järele mõeldes – miks ka mitte! Eriti kui selgub, et finaalkontserdi peaesineja on The Tiger Lillies!

Festivali programmi uurides aga asendus esialgne skepsis tunnustava huviga (ja kohalemineku plaaniga), sest sisulisest hõredusest on asi kaugel. Lavastajatest on esindatud näiteks Konstantin Bogomolov Venemaalt, Mara Kimele Lätist, Arpad Schilling Ungarist, Oskaras Koršunovas Leedust ja muidugi meie Ene-Liis Semper ja Tiit Ojasoo.

Intrigeerib ka dramaturgiliste materjalide spekter: maailmaklassika (August Strindberg), uuem Euroopa draama (Sarah Kane, Marius Ivaškievičius, Maria Krapivina), nüüdisaegne tantsuteater. Paraku pole minulgi võimalusi kuuks ajaks Leedumaa kuurorti emigreeruda, piirdun kahe lavastuse, poolakate ja leedulaste vaatamisega.

Esimene kohapealne vaatamisväärsus on aga Klaipėda Draamateatri hoone ise, mis erakordse aplombikusega sulatab ühte eelmise sajandi algupoolest pärineva lossitaolise hoone (mille rõdult 1939. aastal pidas sütitava kõne Adolf Hitler) ja 2015. aastal valminud avara aatriumiga uue osa.

Teatrijuht Tomas Juočys näitab Eestist saabunud vaatlejale lahkelt kolme mängupaigaga (väike saal, black box ja ainukordsete pääsupesasarnaste rõdudega suur saal) ruumikat hoonet. Selgub, et festivali üks motivaator oligi kauaoodatud uue hoone – millele eelnes teatri kaheksa hooaja pikkune remondiaegne virelemine kohalikus kalakombinaadi klubis – esitlemine laiemale avalikkusele. Ilmneb ka, et 2004. aastast Vilniuses toimuvale Sirenosele lisaks pole ükski rahvusvaheline teatrifestival Leedus kanda kinnitanud.

TheATRIUMI tänavust avalööki peab teatrijuht teatud mõttes katseprojektiks, sestap ei seatud seekord programmi koostamisel kitsamaid kriteeriume, sooviks oli koondada «lihtsalt» omamaise ja lähiregioonide teatri põnevamaid palu, mis võiksid iseloomustada nüüdisaegse Euroopa teatri suundumusi.

Esimese aasta katsetingimustes tundus mõistlik panustada eeskätt põhiprogrammile, workshop’id, klubid ja muu melu võiks lisanduda edaspidi, seda enam, et korraldusressurssidega pole priisata: kogu korraldustöö on teinud teatri personal oma igapäevatöö kõrvalt, kultuuriminesteerimilt ei õnnestunud toetust saada, festivali rahastamisele panid õla alla Klaipėda linnavõim ja mitmesugused ettevõtted.

Tunnismärk festivali avatusest ja inimnäolisusest on kindlasti ka sõbralikud piletihinnad, mis võimaldavad Euroopa teatri paremikuga tutvuda vaid 5–15 euro eest. Kõikidel sõnalavastustel on inglis- ja leedukeelsed (Leedu teatrite lavastustel ainult ingliskeelsed) subtiitrid.

Ja nüüd siis midagi ka kahe nähtud lavastuse kohta. Küllap oli suuresti juhus, et mõlemad neist tegelesid ühiskondlik-poliitiliste teemadega ja kasutasid paljus ka sarnast esteetikat (dokumentaalsus, fragmentaarsus, videod-ekraanid, vägivald, seksuaalsus).