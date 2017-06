Raimond Valgre armastuskirjade originaalid jõudsid Eestisse

«Kirjad on väga ilusa käekirjaga kirjutatud. On ka venekeelseid, kus Valgre palju oma kehva keeleoskuse pärast vabandab, ingliskeelsetes vabandusi ei ole,» ütles Postimehele muusikaosakonna teadur Ene Kuljus. «Enamikul kirjadel on ka venekeelne tempel «Loetud sõjaväetsensuuri poolt». Numbriliselt olen jõudnud kokku lugeda esimese ja teise kirjavahetuse aasta kirjad – neid on siis 1944. aastast 57 ja 1945. aastast 66. Mõnel päeval kirjutas Valgre Niinale mitu kirja, mõnes kuus aga vaid kolm. Kogus on veel fotosid, postkaarte ja Valgre enda joonistatud pildikesi.»

Kuljus avaldab, et nõretavate armastuskirjadega tegemist ei ole. «Kirjades väljendas ta ikka unistusi, et kui Niina oleks siin, siis juba tema pilk aitaks ja hoiaks teda. See oli selline vaimne ja hingeline side, mis elas Valgre unistustes. Muu hulgas kirjutab ta ühes kirjas ka väga ausalt oma abiellumisest. Need kirjad on väga mõjuvad.»

Valgre ja Vassiljeva kirjade originaale on muuseum oodanud kaua. Vassiljeva jättis muuseumi ühe kirja – «My Love Story» – originaali juba 1993. aastal, mil tähistati Valgre 80. sünniaastapäeva. Valgre uurija Eino Avarsoo fondis on olemas eestikeelsed koopiad kirjavahetusest, kuid originaale Vassiljeva ära anda ei tahtnud.

«Alo Põldmäe pidas temaga aastaid läbirääkimisi, käis tal külas, aga asi venis. Seetõttu olime väga üllatunud, kui ta üsna ootamatult Tallinna saabus ning vahendaja kaudu meile midagi anda soovis. Eks me lootsime, et need kirjade originaalid on,» muigab Kuljus.

Vassiljeva kutsus 1990ndate alguses Eestisse tuntud diplomaat ja välisministeeriumi nõunik Jüri Trei. «Toona tuli proua Niina siia poolsalaja. Kohtusin temaga nüüd mõni kuu tagasi Peterburis ja siis ta mainis, et soovib veel kõrgele eale vaatamata Tallinna tulla ning et tal oleks ühtlasi midagi vaja üle anda,» rääkis Trei. «Ta viibis Tallinnas kolm tundi. Käisime Metsakalmistul Valgre haual, süütasime küünlad ja asetasime lilled. Niina hing sai rahu. Andsime muuseumile üle tema kogu. Ta jäi visiidiga väga rahule.»

Kuljus lisab, et kohtumine 94-aastase, äärmiselt vitaalse Vassiljevaga oli väga südamlik.

Hinnalises kogus on ka Valgre ema Linda hilisemad kirjad Niinale. «Ema kirjeldab neis Valgre elu keerulisi olukordi,» täpsustab Kuljus.

Kuljus rõhutab, et kirjade originaalide jõudmine muuseumi on väga tähtis. «Muuseum ju selleks ongi, see on meile äärmiselt tähtis.»

Pärast korrastamist ja inventeerimist saavad huvilised kirjadega tutvuda alates sügisest.