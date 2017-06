Lihtsate vahenditega mõjuv ja ilus teater

Jana Solomi ja Ivo Reinoki kooostöös valminud Von Krahli suvelavastuses «Forbidden colors» («Keelatud värvid») on lihtsate tehniliste vahenditega saavutatud erakordselt mõjuv, lausa maagiline tulemus: madalsageduslike komponentidega pulseeriv muusika ning vilkuvad tuled viivad sobivalt häälestatud vaataja etenduse alguses transilaadsesse seisundisse ja hoiavad teada seal peaaegu lõpuni. Ja lõpp, see on lavastusele suurepärane kulminatsioon.