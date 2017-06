Onu Bella: mul käisid peast läbi kõige mustemad mõtted

Raamatu «Tappa prostatavähk» tagakaanel tunnistab Onu Bella, et diagnoosi saades käisid tal peast läbi kõige mustemad mõtted, sh enda elu vabatahtlik lõpetamise võimalus. Kuid ta sai alguses jõudu tuttava tohtri sõnadest: «Ära muretse, see saab olema nagu üks talvine nohu ja aasta pärast on kõik korras.»

«Tahate, ma ütlen teile, kidas tegelikult lood on?» küsib Onu Bella ja vastab: «Mitte midagi pole korras ega saa mitte kunagi enam korras olema! See haigus muudab inimese elu kardinaalselt – nii vaimselt kui ka füüsiliselt. Puudutamata ei jäta see võitlus kõige kallimaid ja lähedasemaidki – perekonda ja sõpru. Kõlab julmalt, aga see on tegelik tõde.»

Jan Garšneki kujundatud Onu Bella autobiograafiline pulpfiction on halastamatult aus käsitlus sellest, mis ja kuidas muudab eesnäärmevähi diagnoosiga seni endi arvates täiesti terve mehe elu. Oma keemikuharidusest lähtuvalt on autor äärmiselt süvitsi käsitlenud ka raviprotseduure.

Raamatu on kirjastanud kirjastus Ema & Isa, mille taga on Juku-Kalle Raid. Raamatu toimetaja on Lauri Vanamölder.

Onu Bellalt on varem ilmunud viis raamatut: «Dekameron», «Keemia diskreetne võlu», «Mõned hallid varjundid», «Onu Bella. Koduperemehe nipiraamat» ja «Onu Bella. Ma võtsin viina».