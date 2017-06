Tänavu möödub 500 aastat reformatsiooni algusest. Martin Lutheri algatatud liikumise tähendust on mõistetud ja tõlgendatud aja jooksul erinevalt. Näitus viib külastaja tagasi reformatsiooni algusaega, 16. sajandisse, mil muretseti õndsaks saamise pärast. See oli aeg, mil puhta südametunnistuse omandamiseks ei piisanud indulgentsi ostmisest ning vaieldi, kes või mis on kristliku õpetuse ülim autoriteet ja kelle usk on õigem.

«Kui kurat tuleb kiusama, siis viska tindipotiga.

Nii ütles Martin Luterus, kui oli usuõpetus.»

Näitus annab ülevaate keskaegse inimese paremaks saamise püüdlustest usu kaudu ja keskendub Eesti aladel toimunud reformatsiooniliikumisele. Vaatamata suurele vahemaale Tallinna ja Wittenbergi vahel jõudsid uuenduslikud ideed Eesti aladele suhteliselt kiiresti. Oma roll selles oli Lutheri ja tema mõttekaaslaste otsekontaktides siinsete usumeestega ning tükitud kirjasõna levikul. Kui linnades käisid ägedad arutelud uute ideede üle, jäi maarahvas truuks oma usule. Sellest omapärasest muinasusu ja katoliikluse sümbioosist sündinud religioonist tuleb näitusel ka juttu. Kajastatud on ka kirikurüüste teema.

Näitus õhutab kõiki neid küsimusi tänase päevaga seostama ja oma arvamust näituseseinale naela otsa jätma.

Näitus pakub ka tegutsemisvõimalusi. Igaüks saab proovida puslet kokku panna, lendlehti trükkida või 16. sajandi alguse spikri abil pähe õppida surmapatte.

Näha saab ka mitmesugust kirikuvara: korjanduskassat, Niguliste kirikupinkide otsalaudu ja teisi kristliku sümboolikaga seotud esemeid, arheoloogilisi leide Pirita kloostrist, raamatuid ja dokumente 16. sajandist.

Näitusega kaasnevad haridusprogrammid ja teemaõhtud.

Näitus «Kelle usk on õige?» on avatud 21. juunist 2017 kuni 13. maini 2018.