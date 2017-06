Hiiumaal tuleb festival, kus ei esine ühtegi ebahuvitavat artisti

«Kalana Saund toimub sel aastal Paradiisirannas, see on jalutuskäigu kaugusel sadamast, kus olime eelmine aasta. Seekord siis veel kaugemal tsivilisatsioonist, maailma kõige ilusama Eesti ranna kõrval küngaste vahel,» kirjutatakse vastavas teadeandes. Festival korraldab plaadifirma Pudru Kuul. Küsisime selle asjamehelt Raul Saaremetsalt, mis festival see on ja miks nad seda peavad.

«Me oleme Siim Nestoriga aastaid festivalidel käies ohkinud, et tahaks ikka ise ka festivali teha. Aga et festival peaks olema hästi mugav, kus ei peaks järjekorras seisma, ega ei esineks ühtegi ebahuvitavat artisti ja et see toimuks megahuvitavas kohas. Ma siin puhun nüüd oma trompetit, aga just selline festival Kalana Saund ongi,» selgitas ta.

Esinejaid on festivalile juba nii kinnitatud kui kinnitamisel. Mõned neist, keda kindlasti näha-kuulda saab: Ratkiller, Mart Avi, Nikolajev, San Hani, Hypnosaurus, Ajukaja & Andrevski, Hunt, Joel Tammik jne.