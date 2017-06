Kultuuri lühiuudiseid

Suri tuntud räppmuusik

Mobb Deepi Prodigy on surnud. 42-aastane räppar leiti surnuna pärast teisipäeval Las Vegases toimunud kontserti. Surma põhjusena märgitakse aneemiat.

Mobb Deep oli USA räppduo, mille liikmed olid Prodigy ja Havoc. Nende plaate müüdi karjääri jooksul üle kolme miljoni. Suuremat edu saavutati 1990ndatel plaatidega «Infamous» ja «Hell on Earth».

2012. aastal läksid nad laiali, kuid peagi tuldi kokku tagasi.

Nädalavahetusel esines duo Las Vegases Art of Rap turnee käigus, kaaslasteks Ghostface Killah, Onyx ja Ice-T.

Katja Novitskova teeb New Yorgis parginäituse

Tänavu Eestit Veneetsia biennaalil esindav Katja Novitskova viis oma tehislikkuse ja looduslikkuse suhteid käsitlevad installatsioonid tehisliku ja loodusliku suhteid käsitlevasse keskkonda ehk parki, täpsemalt New Yorgis asuvasse City Hall Parki. Näitus nimega «Earth Potential» eksponeerib kujutisi olenditest nagu ümarussid, hüdrad ja kalmaarid, mis on kinnitatud suurtele alumiiniumist plaatidele. Näitus jääb avatuks 9. novembrini.

Kaks aastat tagasi jõudsid Berliinis ja Amsterdamis elava ja töötava Novitskova tööd ka New Yorgi moodsa kunsti muuseumisse Momasse. Tema väljapanekut Veneetsia biennaalil pealkirjaga «Kui sa vaid näeksid, mida ma su silmadega olen näinud» (kuraator Kati Ilves) näeb novembri lõpuni.

Hiiumaal tuleb festival, kus ei esine ühtegi ebahuvitavat artisti

Festivali nimi on Kalana Saund 2017 ja toimub see 28.–30. juulini Hiiumaal Kalana külas Paradiisirannas.

«Kalana Saund toimub sel aastal Paradiisirannas, see on jalutuskäigu kaugusel sadamast, kus olime eelmine aasta. Seekord siis veel kaugemal tsivilisatsioonist, maailma kõige ilusama Eesti ranna kõrval küngaste vahel,» kirjutatakse vastavas teadeandes. Festivali korraldab plaadifirma Pudru Kuul. Küsisime selle asjamehelt Raul Saaremetsalt, mis festival see on ja miks nad seda peavad.

«Me oleme Siim Nestoriga aastaid festivalidel käies ohkinud, et tahaks ikka ise ka festivali teha. Aga et festival peaks olema hästi mugav, kus ei peaks järjekorras seisma, ega esineks ühtegi ebahuvitavat artisti ja et see toimuks megahuvitavas kohas. Ma siin puhun nüüd oma trompetit, aga just selline festival Kalana Saund ongi,» selgitas ta.

Esinejaid on festivalile juba kinnitatud ja neid on veel ka kinnitamisel. Mõned neist, keda kindlasti näha-kuulda saab on Ratkiller, Mart Avi, Nikolajev, San Hani, Hypnosaurus, Ajukaja & Andrevski, Hunt, Joel Tammik jne.

ERMis avatakse Eesti kõigi aegade suurim rahvarõivanäitus

22. juunil avatakse ERMis Eesti läbi aegade suurim rahvarõivanäitus, kuhu on koondatud saja aasta jooksul kogutud rõivad.

Sajand tagasi kogus Eesti Rahva Muuseum talurahva rõivastuse värvide, mustrite, tavade ja moodide rikkuse kokku. Alles nüüd, muuseumi uues majas saab seda kogu täies ulatuses eksponeerida.

Näitusel eksponeeritud 150 rahvarõivakomplekti pärinevad kõigist Eesti kihelkondadest ja peegeldavad rahvarõivaste mitmekesisust geograafiliselt ja aasta ringi. Näitus on jaotatud aastaaegade järgi neljaks teemaruumiks, kus jutustatakse rahvarõivastest ja näidatakse neid suvel ja talvel, kevadel ja sügisel.

Näituse kõrvale pakutakse teavet rahvarõivaste ja nende kandmiskultuuri kohta arvukate raamatute, kataloogide, juhendmaterjalide ja õpitubade kujul.