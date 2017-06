Filmi «Kala-kala» on põhjust vaadata rohkema kui kaunite rindade pärast

Tähendab, Severija ja Vladimir jäid lõpptulemusega rahule?

Muidugi rääkisime sel teemal ja räägime edasi − Volodjaga oleme filmitegemise ajast sõbrad, samuti Severijaga. Kohtume kui need, kes on koos pidanud puuda soola ära sööma. Sestap tean, et film meeldib neile. Vaatamata sellele, et Severijal on terve hulk projekte − ta osales näiteks Tom Tykweri filmi võtetel ja praegu mängib Vene seriaalis «Optimistid» −, ütleb ta, et «Kala-kala» oli pöördeline. Volodja teeb praegu kaasa Mihhail Segali uues filmis ja tal on uued lood. Aga me pöördume taas ja taas «Kala-kala» puhul kogetu juurde.

Kui oluline on teile kui Vene režissöörile fakt, et ka Andrei Tarkovski armastas Eestis filmida?

See on kokkusattumus, sest minul on selle paigaga oma suhe, Tarkovski filmis ka paljudes teistes kohtades ja riikides. Aga muidugi on side Tarkovskiga alati meeldiv.

Äsja nägin telekanalist Dožd klippi, kus üks psühholoog kiitis ülevoolavalt oma elukutset ja mainis sealjuures, et kõik Tarkovski filmid on freudistlikud. Teie filmi puhul võib ilmselt öelda, et Carl Gustav Jungi mõju sellele on suurem. Kas «Kala-kala» kohta on ilmunud juba palju huvitavaid analüüse?

Kriitika on olnud heatahtlik ja näiteks Maksim Markovi arvustus «Film «Kala-kala» − erootiline muinasjutt mõtisklevatele täiskasvanutele» on minu meelest huvitav. Filmi sisuks on suhe unistusega, inimese võimega midagi tahta ja mõista, mis see on, sest tegelikkuses võime jõuda algul plaanitust hoopis kaugele. Filmi peategelane ei tunne esmalt ennast, ei tea, mida ta tegelikult soovib − tal on küll mingi plaan ja väärtuste süsteem −, ta kardab eksida, aga hiljem selgub, et vigu pole olemas ning sinu teadlikud soovid ei tarvitse olla päris. Tahtsin rääkida loo maailma hoomamatusest ja ka sellest, et armastus võib kutsuda esile hirmu, võib olla hirmus.

See on juba Freud!

Jah. Pärast kohtumisi inimestega, kes on «Kala-kala» näinud, astutakse ligi ja selgub, et inimesed näevad filmis erisuguseid asju. Oskan juba selle järgi, mida keegi filmist leiab, tema kohta järeldusi teha. Kõik lähtuvad muidugi isiklikust kogemusest. Üks inimene tuli pärast Londoni esilinastust ja ütles, et tema pole elu sees kedagi armastanud, ning küsis nõu, kuidas seda parandada. Paraku polnud mul talle vastust anda. «Kinotaurusel» kuulsin poole kõrvaga kedagi seletamas, et tegelikult kõneleb see film impotendist. Pöörasin ringi ja nägin, et tegu on turske kutiga. Iga vaataja samastab end mingi tegelaskujuga ja seda on põnev jälgida.

Filmis mängivad kõrvalosades meie tuntud näitlejad Rain Tolk, Andres Puustusmaa, Diana Klas, Jüri Vlassov, Jekaterina Novosjolova, Tiina Tauraite ning see peaks tulema kasuks filmi levitamisel Eestis.

Oleksin väga rahul, kui film jõuaks siin laiemasse kinolevisse. Mulle on kohalik vastukaja oluline. Praegu näeb filmi näiteks tasulistes filmiraamatukogudes internetis. Rain Tolki nägin Veiko Õunpuu «Tühirannas», mis mulle väga meeldis, ja tahtsin, et ta mängiks ka meil. Tal oli filmis ka pikem monoloog, kus ta jutustab «Tühiranna» peategelase loo, aga pidime selle terviku huvides kahjuks välja jätma.