Uuspop-kunstnike näitus Haapsalus

Ligi 30 teosega kahe nimeka eesti uuspop-kunstniku ja põlvkonnakaaslase Ivar Kaasiku (s 1965) ning Andro Kööbi (s 1967) maalinäitus «Pop & glam» keskendub mõlema maalija uuemale loomingule. See käsitleb visuaalse dialoogi pidamist muusika- ja filmimaailma ikooniliste tegelastega, ning ka rannatemaatikat, teisalt kunstnike abstraktsele loomingule, kus tõuseb esile erinevaid väljendusviise sünteesiv ja moodsalt tõlgendav lähenemine ning mitmetasandiline mäng kunstiajalooliste eeskujudega.

Ivar Kaasiku töö / Repro

Nende elegantne ja stiilne looming paistab oma esteetiliste kvaliteetide ja eelistustega kaasaegse eesti maali üldfoonil kaugelt silma. Juba üle veerand sajandi Berliinis elavast ja töötavast Ivar Kaasikust on kujunenud üks Eesti juhtivaid hüperrealistlikke meremaalijaid, keda huvitab valitud motiivi jäädvustamisel fotolik efekt ja illusionism, samuti vanadele slaididele omane teravdatud koloriit, mis lisab töödele teatud melanhoolse joone. Oma jõulistel hõõguvpunastel abstraktsetel kompositsioonidel tegeleb ta spetsiifiliste kolorismi-, pinnakatmistehnikate- ja iluelamuse küsimustega, pakkudes välja oma variandi saksa maaliguru Gerhard Richteri nn kihilisest väljenduslaadist.

Haapsalu näitusel eksponeerib Kaasik osa maale vastandlike kaksiktöödena (meremaal koos abstraktse teosega) või tagurpidi (merepildid), rõhutades viimase puhul taeva ja mere sarnaseid visuaalseid kujundeid.

Andro Kööbi maal / Repro

Tallinnas tegutseva Andro Kööbi kuulsusi portreteerivad rastermaalid peavad otseselt dialoogi popkunsti klassikaliste võtetega, kuid mingis distantseeritumas cool´is võtmes. Tema ahvatlevas poosis Marilyni-pildid mõjuvad nagu vastu päikest läbi kissitavate silmade klõpsatud kaadrid, igavese nooruse ja seksapiilsuse muretud sümbolid, mis jäävad meid alateadvusse kummitama.

Kunstiteadlase Harry Liivranna koostatud väljapanek on mõlema kunstniku esimene ühisnäitus, samuti on see üldse esimene Andro Kööbi galeriinäitus Eestis. Liivrand on kureerinud mõlema kunstniku mitu edukat isiknäitust Saksamaal (Berliinis, Münchenis, Kielis), Okase Muuseumile teeb ta kuraatoritööd esimest korda.

Näitus «Pop & glam» kestab 16. juulini 2017.