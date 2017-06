Vikerraadio järjejuttude küsitluses võidutses «Kolm musketäri»

«Tegelikult päris hämmastav, kuidas see 1844. aastal esialgu ajalehes peatükkide kaupa ilmunud lugu on läbi sajandite ja põlvest põlve jätkuvalt populaarne. Kas seda «seiklusjuttu maalt ja merelt» veel täiskasvanuna uuesti üle loetakse, on küll kaheldav, aga ilmselt on siis tore jälle kuulatagi, kui raadiost ette loetakse. Meil teeb seda näitleja Allan Noormets,» ütles järjejuttude toimetaja Piret Pääsuke.

Kuulajad näitasid üles kiindumust ka Oskar Lutsu armastatud tegelaste - Paunvere koolilaste - vastu. Nii saabki kuulda järjejutuna «Uusi pildikesi «Kevadest»» Indrek Sammuli esituses.

Kolmandana valiti kuulamiseks soome-rootsi kirjaniku Tove Janssoni «Suveraamat», mis pajatab südamlikult ühe pere suvitamisest väikesel saarel. Teos pole vast nii tuttav kui teised väljavalitud, kuid mõnusat kuulamist pakub seegi. ERRi heliarhiivis on see säilinud legendaarse näitlejanna Velda Otsuse esituses.

Need kolm järjejuttu jõuavad Vikerraadio eetrisse alates 3. juulist.