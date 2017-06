Veeda jaanipäev kuivas ja soojas: 11 filmisoovitust pööripäevaks

«Deadpool» (2016), IMDB hinne 8,0

Selles superkangelaste žanrit pilava filmi kangelane on palgasõdur Wade Wilson (Ryan Reynolds), endine eriüksuslane. Kui selgub, et tal on surmav vähkkasvaja, nõustub ta osalema ülisalajases katses, mis võib ta keha terveks ravida. Kui nurjatu teadlane Ajax (Ed Skrein) viib läbi protseduuri, mis annab Wade'ile tervendavad võimed, ent moonutab ta näo, kujundab ta endast teravmeelse, liibuvas kostüümis antikangelase nimega Deadpool. Koos mutantidest liitlastega tahab ta kätte maksta neile, kes kõige eest vastutavad.

«Mees, kes jäi ellu» («The Revenant»2015), IMDB hinne 8,0

Uurides 1823. aastal kaardistamata metsikuid alasid, saab legendaarne asunik Hugh Glass (Leonardo DiCaprio) jõhkras karurünnakus haavata. Kui jahikaaslased ta surnu pähe hülgavad, peab Glass oma ellujäämisoskuste najal kodutee leidma, vältides kohalikke asukaid, kes samuti jahti peavad. Tusane ja kättemaksuhimuline Glass matkab läbi talvise maastiku, et otsida üles John Fitzgerald (Tom Hardy) — endine sõber, kes ta reetis ja hülgas.

«Marslane» («The Martian» 2015), IMDB hinne 8,0

Astronaut Mark Watney (Matt Damon) jäetakse meeskonnakaaslaste poolt surnu pähe Marsile maha, kui mehitatud missioon tormi tõttu luhtub. Üksinda ja ilma igasuguse kontaktita oma meeskonna ning koduplaneediga kasutab ta oma botaanilisi teadmisi, et ehitada keskkond, mis võimaldaks tal toitu kasvatada, otsides samas võimalusi tagasi koju pääsemiseks. Samal ajal pole Maa peal kaotatud lootust, et Mark võib elus olla. Ent kuidas sellisel juhul temaga kontakti astuda? Ja mis veel tähtsam - kas nad suudavad ta enne toidu otsalõppemist koju toimetada?

«Warcraft: Algus» (2016), IMDB hinne 7,0

Saatanlik elujõudu rööviv maagia laastab orkide kodu Draenori. Üks nende vägevaid nõidasid loob portaali, mille kaudu saavad nad põgeneda õitsvale Azerothi planeedile. Ent peatselt põrkuvad nad kokku seal elavate inimestega, kes näevad orkides sissetungijaid. Peatselt tekib orkist sõdalase Durotani (Toby Kebbell) ja inimeste sõjaväe ülla juhi Anduin Lothari (Travis Fimmel) vahel ebakindel ja kummaline liitlassuhe. Nad peavad oma rahva päästmiseks koos ühise vaenlase vastu võitlema.

«Maailmalõpp» («The World's End» 2013), IMDB hinne 7,0

«20 aastat pärast suurejoonelist pubituuri tulevad viis lapsepõlvesõpra taas kokku, kui ühele neist tekib kinnisidee see joomamaraton taas kord läbi teha. Gary King, 40-aastane mees, kes on siiani oma teismeliseeas karmilt kinni, tirib oma vastu puiklevad semud tagasi nende ühisesse kodulinna ning üritab taas kord jõuda kuulsa pubini nimega Maailma Lõpp. Kui nad üritavad minevikku olevikuga kooskõlla viia, mõistavad nad, et tõeliselt tuleb pingutada hoopis tuleviku nimel — mitte ainult nende endi, vaid kogu inimkonna tuleviku nimel. Maailma Lõpuni jõudmine on nende muredest nüüd väikseim.»

«ParaNorman» (2012), IMDB hinne 7,0

Tegemist on komöödiapõnevikuga, mis kõneleb poisist nimega Norman Babcock, kes suudab surnutega rääkida. Kahjuks ei usu seda ükski elus hing. Ta on oma perest võõrdunud ning suurem osa eakaaslastest lihtsalt naerab ta üle. Ühel päeval kuuleb Norman oma ekstsentriliselt (ja surnud!) onult tähtsast rituaalist, mis tuleb läbi viia, et päästa linn needusest, mille pani peale üks nõid sadu aastaid tagasi. Norman otsustab selle korda ajada, kuid kõik ei laabu plaanikohaselt.