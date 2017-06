Kuula, millised laulud kirjutas Kadri Voorand laulupeolistele!

Eriliseks muudab sündmuse tõik, et valminud teosed on tellitud spetsiaalselt tänavuseks laulupeoks. Artisti sõnul on laulude tekstid valitud hoole ja armastusega pika perioodi jooksul ning on väga liigutav, et just antud teosed osutusid valituks sedavõrd väärika peo kavasse. «On uhke tunne, samas ka väljakutsuv kuuluda programmi rahvale juba tuntud ja armastatud laulude kõrval uue heliteose loojana,» lausub aasta naisartist Kadri Voorand.

Solidaarsusest ja austusest laulupeo lauljate vastu, kelle esituses uudisteosed kõlama saavad, soovis artist ka ise oma kirjutatu teostada. Nii on kingitusena kooridele teostest valminud värsked videod. «See on minu tervitus lauljatele ning need lood on kirjutatud südamepõhjast just teile, armsad laulupeolised,» sõnab Kadri Voorand. Video on üles võetud eelmise nädala keskpaigas kitarrist Andre Maakeriga Viimsi Vabaõhumuuseumis.

Kadri Voorand on noor talent, kelle isikupärane looming ja kirglik esitusstiil vaimustavad nii kodupublikut kui ka muusikasõpru mitmel pool maailmas. 2017. aastal pärjati Voorand Eesti Muusikaauhindade Aasta naisartisti tiitliga ning tema albumit «Armupurjus» tunnustati aasta jazzialbumi auhinnaga. Esimeste seas pälvis muusik noore jazzitalendi auhinna ning 2015. aastal võitis ta aasta parima jazzartistina maineka Danske Jazziauhinna. Samuti on tema albumid mitmel korral jõudnud Euroopa jazziajakirjanike edetabeli TOP 10-sse.

Kadri Voorandi kirjutatud uudisteosed kõlavad suvisel laulupeol dirigentide Külli Kiiveti ning Ksenia Grabova juhatamisel.