Banksy identiteet paljastatud?

Goldie kritiseeris teravalt kunstiärimaailma, mis tänavakunsti pealt soliidseid summasid kokku lööb, samal ajal, kui selle kunstiliigiga seonduvad avalikkusel enamasti negatiivsed assotsiatsioonid. «Kirjuta aga T-särgi peale lopsaka fondiga «Banksy» ja pane huugama, pappi tuleb. Kogu lugupidamisega, ma arvan, et Robert on hiilgav kunstnik ja ta on kogu kunstimaalima pea peale pööranud,» rääkis Goldie. Kuula podcasti siit.

Pärast võtmesõna «Robert» tegi Goldie paarisekundilise pausi, viitab Independent. Fännid ja suur osa meediast on nüüd veendunud, et see tähistas Goldie head sõpra, ansambli Massive Attack liiget Robert Del Najat. Del Naja, keda tuntakse ka nimemärgi 3D all, liikus koos Goldiega 1980. aastatel samades graffitiringkondades.

Ajakirjanik Craug Williams ajas möödunud aastal viis kuud Banksy jälgi ning väidab, et Del Naja on tõesti seotud sellenimelise nähtusega. Tema sõnul pole Banksy mitte lihtsalt üks inimene, vaid tänavakunstnike kollektiiv, mida juhib tõepoolest Del Naja. Viimane aga eitab seda: «See on hea lugu, aga kahjuks mitte tõsi.»

Fännid aga on surmkindlad, et Goldie keelevääratus kinnitab Del Naja seotust nähtusega. Banksy kunstitööd kipuvad sageli ilmuma seal, kus ansambel on kuu aega varem esinenud. Näiteks juhtus nii 2003. aasta aprillis Melbourne’is. Williamsi uurimistöö näitab, et tervelt kuus Banksy seinamaali tekkis San Fransiscosse kuu aega pärast seda, kui Massive Attack 2010. aasta aprillis seal kaks kontserti andis. Eestis esines Massive Attack 2008. aasta juunis, kuid teadaolevalt pole siis ühtegi Banksy tööd avastatud.

Banksy on kirjutanud eessõna Del Naja raamatule «3D and the Art of Massive Attack», mis ilmus eelmisel aastal.