Onu Bella hambasaaga. Grande Finale!

Esimeses osas, mida võite lugeda siit, tegeles O. Bella operatsiooniks vajaliku materiaal-tehnilise baasi ettevalmistamisega. Teine osa tegeles vajalike desinfitseerivate ning anestesioloogiliste toimingutega ning sisaldas märgatavas koguses etüülalkoholi.

Selmet kogeda taas kord tülikat ja aeganõudvat jääkambriukse vahetust, avasin ja sulgesin vastava ukse pieteeditundega nii abikaasa kui ka külmiku vastu. Puistasin jääkuubikud kaussi ning viisin anuma jääga klaustrofoobilisse vannituppa. Mulle näis, et kõik köögitegevused, mis omasid ettevalmistavat mõõdet hamba eemaldamisel, olid jõudnud lõpusirgele.

Kõigepealt pesin hoolikalt hambad puhtaks ning loputasin korduvalt suuõõnt vee ja sihtotstarbelise loputusvahendiga. Kasutasin firma Colgate tooteid. Järgnes protseduuri esimene samm, mis tõenäoliselt ajaks iga endast lugupidava viinanina karvad turri. Rüüpasin pudelist suutäie viina ning kuristasin ja loputasin niimoodi desinfitseerimise võtmes suuõõnt. Kordasin toimingut mitu korda, kusjuures süljenõrese viinaga küllastunud limase olluse sülitasin valamusse, kus see omakorda siirdus kanalisatsioonisüsteemi joovastama seal pesitsevaid rotte. Vannituba täitus viinalehaga nagu protuberants.

Oli aeg jõuda põhiprotseduuri esimese etapini. Niisutasin veel kord viinaga tange, surusin vasaku käega alahuule sellisesse asendisse, et paljanduksid igemed ja eemaldamist vajav hammas. Võtsin paremasse kätte, mis erutusest lakkamatult värises, tangid. Parajasti siis, kui kummimansettidega kaetud ümarmokktangide haardeosa lähenes suuõõnele, kraaksatas maja katusel üks fatamorgaanses rõõmuhõiskes kajakas, kes tõenäoliselt oli märganud kusagil õueprügikasti vahetus läheduses eluks vajalikku suutäit. Kajaka kraaksatus kostis vannituppa ning tänu ventilatsioonisüsteemi tekitatud kajaefektile moondus heli hirmuäratavasse tämbrisse. Ma ehmusin ning katkestasin protseduuri. Oli ilmne, et suukaudselt manustatud anesteetikumi hulk oli ebapiisav. Järeldus – tuli veel kord võtta Araratti ja põrutada kolm korda rusikaga lauale.

«Mis sa jälle lõhud seal?» küsis abikaasa. «Retooriline küsimus,» vastasin telekavaatajale ning siirdusin viivitamatult vannituppa. Niisutasin uuesti viinaga tange ja kordasin täpselt samu tegevusi, mida olin teostanud kuni jäätmeid roitva kajaka karjatuseni. Vaatasin tähelepanelikult peeglisse. Tangide haardes hammas tekitas igemetaskus edasi-tagasi kangutamisel kummalist heli.

Mulle tundus kangesti, et see meenutas tormituulte meelevallas kõikuva, oma aja ära elanud puu raginat metsas, loomulikult ülekantud tähenduses ning mikroskoopilises mastaabis. Valuaisting oli minimaalne. Andsin olukorrale lõpliku hinnangu siis, kui olin hamba kaitsvas igemes tangidega kõveraks painutanud: võimaliku probleemi tekitaja tuleb suuõõnest ilma igasuguste mööndusteta kohe kõrvaldada. Kallasin paarile kosmeetilisele vatipadjakesele viina ja desinfitseerisin tamiili. Siis kinnitasin pesunööri ühe otsa vannitoa ukse lingi külge. Kasutasin paalisõlme. Kuna ma olen pärit Lõuna-Eestist — minu lapsepõlvekodust on Väikese Munamäeni linnulennult umbes 40 kilomeetrit — ning viljelnud seal igal võimalikul vabal hetkel harrastusmägironimist, siis sellise sõlme moodustamine ei tekitanud probleeme. Paalisõlme moodustasin ka õngejõhvist. Kuna nimetet sõlmega on hea piirata vajalikku ala või eset, sobis taolisesse silmusesse paigutada eemaldamist vajav, parodontiidist puretud hammas.

Õnneks olin ma tamiili mõõtnud paraja varuga – umbes viieteistkümnesentimeetrine jõhviosa jäi minu suust välja rippuma. Ühendasin tamiili pesunööriga soodisõlme kasutades. See sõlm sobib kahe erineva nööri tugevaks ühendamiseks ka siis, kui need on erineva jämedusega. Üks oluline aspekt, mis vajas põhjalikku kalkuleerimist, oli tamiili-nöörimoodustise pikkus. See pidi olema parajasti nii pikk, et ma oleksin kujunenud situatsioonis saanud jalaga vannitoa ukse pihta lüüa, samal ajal valamust või vanni äärest kinni hoides ning seda sellel eesmärgil, et ise jääda hamba väljatõmbamise hetkel paigale püsima.