Vaata siin: «9. rajooni» ja «Chappie» režissööri uus film Signourey Weaveriga

Lõuna-Aafrika Vabariigis sündinud Blomkamp on seni teinud kolm suuremat filmi, värske suhtumise ja originaalsete ideede poolest kriitikute kiidusõnu pälvinud «9. rajooni» (2009) ning «Chappie» (2015). Nende vahele jäi kunstiliselt läbikukkunud «Elüüsium» (2013).

2015. aasta alguses liikusid fänne erutavad jutud, et Blomkamp hakkab tegema uut «Tulnuka» frantsiisi filmi, mille peaosas oleks taas Signourey Weaver leitnant Ellen Ripleyna. Kuid need jutud lõppesid otsustavalt sama aasta oktoobris, kui anti teda, et Ridely Scott jätkab «Tulnuka»-maailmas möllamist isiklikult oma filmiga «Tulnukas: Covenant» (2017).

Lühifilmi «Rakka», mida teil on kohe võimalik allpool nautida, tegevustik toimub 2020 aastal, kui Maa on vallutanud tulnukarass. Mõned võiksid öelda, et lausa reptiilid. Inimesi koheldakse kui mõistuseta loomi, keda hävitatakse karjade kaupa, ülejäänute peal viiakse läbi võikaid eksperimente ning kasutatakse neid tulnuka noorjärkude inkubaatoritena.

Siiski on elus veel käputäis vastupanuvõitlejaid, keda juhib Signourey Weaveri tegelaskuju. Pange tähele, et partisanid kasutavad samasuguseid võtteid, nagu islamivõitlejad tänapäeva maailmas: pommivöödega enesetapuvõitlejad ning vangilangenud vastase pea maharaiumine matšeetega. Intervjuus väljaandele Verge ütles Blomkamp, et teda huvitasid moraalsed valikud, mis seisvad vastupanuvõitlejate ees, kui need peavad vastu hakkama arvuliselt ja tehniliselt ülekaalukale vastasele nagu näiteks sakslased Prantsusmaal või ameeriklased Iraagis.

«Rakka» on esimene osa Oats Studio kolmeosalisest projektist, mille järjed Blomkamp peatselt vaatajani lubab tuua. Oats Studios katsetab Blomkamp uut loojutustamise viisi, mis peaks sobima just internetis levitamiseks. See erineb oluliselt täispika mängufilmi või telesarja formaadist. Võime oodata niihästi viieminutilisi lühivideoid mõne tegelase tausta avamiseks kui kahetunniseid filme.

Aga nüüd filmi vaatama!