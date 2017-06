Rummus läheb asjaks

Into The... on muutunud brändiks. Rootsis Stora Vikas asuvas mahajäetud tsemenditehases tuleb neil augusti keskel festival Into The Factory, kus kuuldakse-nähakse teiste hulgas Robert Hoodi, Moodymanni, Mr. Fingersit, Andy Weatheralli, The Fieldi jne. Tuleva aasta jaanuaris aga minnakse Lõuna-Aafrika Vabariiki ja sealses pealinnas Kaplinnas korraldatakse 17. sajandist pärit ilusa nimega lossis The Castle of Good Hope üritus nimega Into The Castle.

Sealse idee kohta räägib Forstadius: «Loodame, et see üritus annab võimaluse kohalikul kultuuril tugevneda. Kaplinnas on palju inimesi, kellel pole väga palju raha, et linnast eemale liikuda. Seal toimub festival linnasüdames, et oleks kõigile taskukohane.»

Rootsi päritolu organisatsioon nimega Music Goes Further, mis Into The Castleʼit korraldab, tutvustab oma kodulehel ka põhimõtteid, millest nad lähtuvad: 1) ainulaadsed toimumispaigad, 2) elektrooniline muusika edasijõudnutele, 3) eesrindlik tehnoloogia, 4) uuenduslik kunst, toit ja baariarhitektuur, 5) holistiline teadlikkus ja sotsiaalne võrdsus.

Püüan veel enda arvates samalaadseid üritusi nimetades korraldajat võrdlemise teele tõmmata. Nevada kõrbes toimuv Burning Man – kas on sarnasem kui näiteks Weekend? Forstadius leiab, et ehk tõesti. «Burning Man, niipalju kui aru saan, seisneb osalemises. Inimesed, kes osalevad, loovad selle. Meie oma ei ole täpselt nii, aga rohkem nii. Aga me ütleme oma külalistele, et te olete tähtsad, teie tantsimine, teie energia, teie positiivne suhtumine teistesse inimestesse – see loobki festivali.»

Ivar Forstadius armastab nendest festivalidest rääkides kasutada sõna «kultuur». Mis kultuur see on? «Muusika mõttes armastavad mõned seda kirjeldada kui elektroonilist muusikat edasijõudnutele, mõned räägivad tantsumuusikakultuurist. Meie festival peaks nende vahepeale jääma.»

Narkootikumid on orgaaniliselt selle kultuuri osa. Milline on Into The Valley suhtumine narkootikumidesse? Ivar Forstadiuse nägu muutub selle peale varasemast tõsisemaks: «Me ei tolereeri narkootikume mingilgi moel. Juba ärilise kontseptsiooni mõttes teenime selle pealt, et inimesed ostavad juua ja süüa. Ja me korraldame ohutut festivali – narkootikumid, relvad jne tuleb aia taha jätta.»

Into The Valley ei ole plaanitud ühekordseks ürituseks. «Plussi jõuavad sellise asjad heal juhul alles kolme-nelja aastaga, kui me plaaniks seda ühekordsena, jääksime suurde miinusesse,» selgitab ta festivali korraldamise majanduslikku mehhanismi. «Tahaks ju loota, et sellest saavad märgilised sündmused kultuuris, kuigi ega see ei ole meie öelda, kas ta selleks saab või mitte.»

Forsadiust rõõmustab muu hulgas ka, et neil on nimekirjas piisavalt nais-DJsid. «Asi ei siinkohal mingis statementʼis või võrdõiguslikkuse eesmärgis iseenesest, vaid lihtsalt tore on, et nais-DJsid on viimase 10–15 aasta jooksul rohkem tulnud ja ka meie saame sellest osa.»

Globaalne vs. lokaalne. Millistes kohtades praegu elektroonilise tantsumuusika vallas huvitav on? «Berliin ja Barcelona oleksid natuke liiga lihtsad vastused, aga seal jätkuvalt suunda näidatakse. Gruusias Thbilisis on tekkinud oluline techno-klubi nimega Bassiani. Üldse võib täheldada globaalsust, nii muusika tegemises kui ka tarbimises – igal pool kohtab huvitavaid klubisid, igal pool tehakse huvitavat muusikat.»

Ivar Forstadiuse südame võitis elektrooniline tantsumuusika 1990ndate keskel, kui ta Inglismaal keelelaagris oli. Suvi Inglismaa lõunarannikul ja Faithlessi «Insomnia» oli suur hitt.

Festival Into The Valley

Rummus 29. juunist 1. juunini

Esinejad: Jeff Mills, nina Kraviz, Ricardo Villaobos, Richie Hawtin, Kerri Chandler, DJ Stingray, Helena Hauff, Nikolajev, Artur Lääts, Ellen Vene jne