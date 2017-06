Trad.Attack! maailmavallutuse lävel

Ta tuletab meelde, et mullusest suurejoonelisest Viljandi Folgi kontserdist levis info ka välismaale. See omakorda näitab sealsetele kontserdikorraldajatele, et üks väikesest riigist pärit omanäoline bänd saab nii suure ettevõtmisega hakkama ning on võimeline andma suurt kontserti. «Me oleme ju nišibänd, aga saame endale õnneks siin sellist kontserti lubada. Eesmärk ei ole pakkuda inimestele mitte ainult muusikalist, vaid ka terviklikku elamust,» lisab Jalmar Vabarna.

Tubli ei tee saladust, et bänd lükkab kvaliteedi nõudeid iseenda jaoks kogu aeg kõrgemale. «Me ei ole küll mägironijad, kuid otsime viise, kuidas ennast kogu aeg ületada. Me tulime avalikkuse ette autentse arhiivimuusikaga, külmas vees tehtud fotodega, kaevates enda mulda ja külmetades lumes.»

Julgus korraldada oma kontserte ise tuleb pärast väljamüüdud esinemisi. / Jelena Rudi

Nad ei taha kökatsist lava, mille kõrval seisavad sponsorlogosid täis kleebitud autod, mida kuulajad peavad terve kontserdi aja nägema. Ei taha ka hädist tehnikat ega tagasihoidlikku valgust. «Ei taha müügimaitset, kvaliteeti tahame,» põrutab Sandra.

Üle lahe Soomes müüvad kodumaised artistid mõne tunniga staadionite jagu pileteid. Eesti muusikud ei oska sellisest publikumenust isegi und näha.

«Tõsi on, et siinne muusikakultuur on keerulises seisus. Meie tuntud bändid mängivad peaaegu igal nädalavahetusel ja publik on sellega harjunud, et kodumaa bände saab lihtsalt ja tihti kätte. Seepärast ei joostagi kellegi peale tormi ja staadionitest ei saa ka unistada. Välismaa artistidega on teine asi, nende kontserdid müüakse siingi välja,» mõtiskleb Jalmar. «Me tegelemegi praegu sellega, et eesti kuulajale ei piisaks enam suvetuurist, vaid et ollakse nõus natuke rohkem raha kulutama, saades selle eest palju paremat kvaliteeti ning elamuse. See on publiku kasvatamine. Siin on ka küsimus bändides, et need julgeksid vähem esineda ja suuremalt unistada. Siis hakkaks ka meil rohkem erilisi kontserte toimuma.»

Sandra ütleb, et artistid on ise süüdi, et kõikjal esinedes tekib neist üleküllus. «Me oleme paljudest esinemistest ära öelnud, ei taha mängida igal pool. Jah, võib öelda, et see on teadlik defitsiidi tekitamine, aga me saame endale seda õnneks praegu lubada, sest oleme enamiku ajast välismaal ja meie prioriteet on ehitada üles rahvusvaheline karjäär.»

Kolm muusikut tunnistavad, et neil on palju õnne olnud. Algus oli higi-, vere- ja pisaratevaba. Esimene kontsert Tallinn Music Weeki raames oli mõeldud lihtsalt üheks toredaks projektiks, enda lõbuks. Jätkusuutlikkusele sel hetkel ei mõeldud. Nende esimene lugu «Kooreke» sai aga bändile üllatusena Eestis hitiks. Positiivne vastuvõtt oli nii suur, et tuli palehigis tööle hakata.

Muusikud otsustasid kohe, et kui üldse teha, siis nii, et piire ei ole. Võeti isegi laenu ning lasti teha oma muusikale kvaliteetsed videod.