Eesti ametilaulude TOP10: kes ei tööta, see ei söö

Selle loo tugevuseks pole mitte pretensioonitu meloodia, vaid elukutsete valik: kõik kolm esindavad haruldast, isegi absurdset professiooni. Nende tugev missioonitunne jääb realiseerimata töövahendite puudumise tõttu. Tüüpiline pilt nõuka-ajast, kus makaronipuuri või pudelipaikade müügilt puudumine oli tühiasi võrreldes üldise kaosega kaubandusvõrgus. Jääbki mulje, et kolme ametimehe etteheiteid tuleb võtta üldistusena käsumajandusega kaasnenud defitsiidi kohta. Aga ehk viitavad kolme mehe elukutsed ka sellele, et nõukogude ajal tööd rohkem narriti kui tehti? (Kuutõrvajate, pudelipaikajate ja makaronipuurijate analooge hoiti täieliku tööhõive tagamiseks paljude ettevõtete palgalehtedel.)

KONTORIAMETNIK

Kurjam «Pohmakaga tööl» (Marko Sigus)

Kui üldiselt valitsevad meie töölauludes positiivne paatos või tärkavad armutunded, siis Kurjam pakub üdini masendava situatsiooni: «Õlut juua meil siin fuajees ei sobi/ oksendada peldikus ei tohi!» Ängi võimendab ülemuse karjumine. («Millal töö valmis saab?/ Sa tead ju, et tähtaeg läheneb?/ See on su viimane hoiatus!»)

Loo sõnum on realistlik ja elulähedane. Peategelasega on palju kergem samastuda kui hoopleva sepa või pintslikriisis vaevleva kuutõrvajaga. («Laua taga tukun, tean et ilus pole see/ ei suuda olla eeskujuks inimkonnale.»)

Kontoriametnikust märksa kohutavama situatsiooni võib põhjustada majakavahi vastutustundetu töössesuhtumine. Jaan Tätte «Majakavahi armuhüüd»: «Seitse ööd ja seitse päeva/ majakas käib armuöö,/ värskeid laipu laisa käega/ meri saare randa lööb».

Katastroofipõhine ametilaul on ka G. Ernesaksa – E. Niidu «Rongisõit». Kuid siin jääb liiga palju selgusetuks: kas rongijuht jäi magama omal süül või sundisid ülemused teda üle töötama? Ehk oli tegu koguni diversiooniga ja juht ainult teeskles magamist?

MANNEKEEN

Vello Orumets «Kui kõnnib mannekeen» (Arved Haug, sõnad Heldur Karmo)

Inimsuhete kirjeldamisel meenutab pala juustumüüja ja -ostja vahekorda. Minategelaste ujedus ja ihaldusobjektide külmus on identsed. Nagu ka olukorra lahendamatus. Kuid teema on lahendatud pinnapealsemalt, värvitumalt. Minategelane piirdub vaid mannekeeni passiivse jõllitamisega, tegemata katset isegi fiktiivseks suhtlemiseks.

Plusspunktiks on mannekeeni kui haruldase elukutse esiletõstmine. Ka on laulu meloodia kaasakiskuv ja just sellele ametile sobivalt frivoolne. Sõnade kohta nii väita ei julge. Algus pole paha: «Kui kõnnib mannekeen/ oo-ho-ho-hoo!/ see kaunis mannekeen,/ oo-ho-ho-ho-oo!» Mitte just sisukas, aga siiras. Siis aga lisandub retooriliste küsimuste vaht. «Kas märkad publiku seas/ minu silmi igatsust täis/ või sa minust nii/ kui teistest mööda vaid käid?»

Võib kindel olla, et vastus on: «Ei märka».

MÖLDER

Henn Rebane & Jaak Jürisson «Veskimees» (Henn Rebane, sõnad Hando Runnel)

Kui enamasti käsitleb meie ametilaululoojate looming olevikku, siis «Veskimees» on täielikult tulevikku suunatud. Antakse täpsed juhised, mida ühe mahajäetud tootmisobjektiga teha tuleb, et see edukalt ja jätkusuutlikult toimima hakkaks: «Sa otsi riistad ülesse/ ja raiu sooned kivisse./ Tee veskikivi teravaks,/ löö aknad puhtaks, säravaks...» Nõustatakse koguni abikaasa valikut, et möldridünastiale alus panna («...kas on tal armas olemas/ kui pole tal, siis juttu tee/ et jääks ta sinna veskisse»). Visioon on poeetiline, kuid kahtlemata teostatav – kui noor ja tugev mees ainult ise asjast huvitatud on.