Kuressaares avatakse esimene Olev Subbi aktimaalide näitus

Olev Subbi (1930-2013) on Eesti silmapaistvaim aktimaalija − ning ometi on käesolev näitus alles esimene Subbi aktimaalide näitus. Varasematel väljapanekutel on tema aktid olnud alati «olemas», eksponeeritud tööde vahel, kus annavad tooni idüllilised lapsepõlvemälestused või abstraktsed värviuuringud, ent vaid aktidele pühendatud näitust ei ole varem toimunud.

Kuraator Eero Epner ütleb, et Olev Subbi jaoks olid aktid võimalus kõneleda harmoonilisest maailmast, rääkida ilust ja kaunidusest, mis olid tema jaoks ülimad väärtused ning mille illustreerimiseks pidas ta alasti naisekeha kõige sobivamaks. «Kõiki tema maale ühendab värvi maksimaalsus. Nii tasub ka Subbi aktide puhul jälgida mitte ainult kehalisust, vaid ka seda, mil viisil on kunstnik kasutanud värve.»

Olev Subbi maalis akte rohkem kui 50 aastat, kõigil oma loomekümnenditel. Kuigi aktid ei moodusta enamikku ega isegi poolt Subbi maalidest, teab publik kunstnikku just ennekõike aktide järgi.

«Subbi on öelnud, et ta keeldub tunnistamast ennast akadeemiliseks aktimaalijaks, kuna tema jaoks on akt ennekõike sümbol − ja värav paralleelmaailma. Säärane paralleelmaailm oli olemas vaid Subbi maalidel, see oli ideaalne, universaalne, harmooniline,» selgitab Epner.

Näitus on osa Saaremaa ooperipäevade kultuuriprogrammist ja jääb avatuks 1. augustini. Näitust saadab kataloog, milles on lisaks maalide reproduktsioonidele ka Olev Subbi mõtteid kunstist ja elust. Näituse on kujundanud Tiit Jürna.