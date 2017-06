Draama 2017 programm on nüüd avalik

Lisaks põhiprogrammile on Kaija M Kalvet Teatrist Must Kast koostanud Off programmi. Kokku etendub 5.-9.septembritini Tartus toimuval festivalil 25 lavastust 21-lt teatrilt.

Lisaks rikkalikule teatriprogrammile on kavas Eesti Lavakunstnike Liidu näitus «1:10» Eesti Rahva Muuseumis, visuaaltehnoloogia tudengite näitus Vanemuise väikeses majas, Teatriteaduse eriala juubelile pühendatud konverents ning ERRi kultuurisaate «Koolon Live» salvestused.

Draama festivalil näeb sel sügisel etendusi teatritelt Von Krahli Vaba Lava/R.A.A.A.M., Tallinna Linnateater, Vanemuine, Rakvere Teater, Raadioteater, Theatrum, VAT Teater, Kinoteater, Lavakunstikooli XXVII lend, Eesti Draamateater, Cabaret Rhizome, Ugala Teater, Kuressaare Linnateater/Teater KELM, Teater NO99, Piip ja Tuut, Must Kast, Moon Productions ja Tartu Waldorf Teater.

Draama 2017 programm: