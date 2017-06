«Hard Rock Laager on üritus, kuhu inimesed peavad ise tee leidma»

Kui pikalt sa praegu ette mõtled ja kui pikka iga sa julged laagrile ennustada?

Mõtlen, ja seda peamiselt positiivsetes toonides. Festivali tuleb iga aastal teha täie pühendumisega, aga üks väga hea motivaator on juba käegakatsutav 20 aasta juubel, milleni välja vedamine on igati väärikas eesmärk. Mäletan, et enne 10 aasta juubelit oli hirm, et kas nüüd siis läheb kett maha ja edasi toimub hääbumine. Tühjagi – Hard Rock Laager on tugevam kui kunagi varem.

Hard Rock Laager 2016, esimese päeva õhtu / Erlend Štaub

Kuidas on laagri publiku arv aastatega muutunud?

Alustasime paarisaja inimesega ning neljandaks aastaks suutsime ületada tuhande inimese piiri. Sealt järgnes veel väike kasv, aga masu ajal, 2009. aastal, tuli väga järsk langus. Selle me elasime üle, tehes mõningaid järeleandmisi. Usun siiani, et oli tark otsus festivali mitte vahele jätta, vaid säilitada järjepidevus. Sealtpeale on külaliste arv vaikselt kogu aeg kasvanud, nüüdseks oleme jõudnud paari tuhande inimese piirimaile.

Kas lagi on käes?

Jah, ja umbes sellisena ma laagri publikut ka ette kujutan – see on loomulikul teel saadav arv. Hard Rock Laager on kindlasti selline üritus, kuhu inimesed peavad tee leidma mingil määral ise. Ma ei kavatse kunagi teha mingit massilist reklaamikampaaniat, mis tooks Vana-Vigalasse kohale iga Rammsteini- ja õllesõbra.

Miks?

Kardan, et laager jääks neile esialgu natuke võõraks, sest seal on peamiselt need inimesed, kes on metal-muusikas kogu aeg sees, kes hindavad vaba atmosfääri ning head läbisaamist omade vahel. Senine praktika on näidanud, et oma huvide ja tutvusringkonna najal esimest korda Vana-Vigalasse jõudnud sobivad vanade tegijate sekka nagu valatult ja leiavad end väga meelepärasest seltskonnast. Kui ühel aastal publik kahekordistuks reklaamiohvrite arvel, oleks pilt sootuks teine ja see poleks enam vana hea Hard Rock Laager.

Kui paljusid külastajaid sa isiklikult tunned?

Kuna laagri publiku hulgas on väga palju inimesi, kes käivad metal-üritustel aasta ringi, siis enamik neist on vähemalt nägupidi tuttavad.

Hard Rock Laager 2015: hommikune heviaeroobika / Erlend Štaub

Mis on esimesest festivalist kulunud 15 aastaga metal-muusika maailmas vahepeal muutunud?

Kuna inimestel on igasugusele informatsioonile järjest suurem juurdepääs, siis on nende muusikamaitse järjest laienenud. Ning seetõttu on inimeste huvi mingi ühe konkreetse stiili vastu vähenenud. Ühtepidi on see muidugi hea, sest inimesed mõtlevad seeläbi lahtisema peaga; kuid teisalt vähendab see ühtekuuluvustunnet skeene sees. Veel 15 aastat tagasi, kui laager alustas, oli seda ühtekuuluvustunnet palju rohkem nii publiku kui ka bändide hulgas.

Millised kolm-neli nime sulle endale tänavuse festivali artistide hulgast eriti korda lähevad?

Välismaa artistidest eelkõige peaesineja Katatonia, kellega olen suhelnud alates 2000. aastate algusest. 2002. aastal korraldasin nende kontsert Tallinnas Von Krahlis, 2005. aastal esinesid nad esimest korda laagris. Nüüd on nad tagasi, olles teinud vahepeal suure tähelennu. Nende tase on praeguseks täiesti teine, nad teevad väljamüüdud tuure USAs. Loodan väga, et nad mängivad kontserdil läbilõike kõigist oma albumitest.