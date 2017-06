Andrei Ivanovilt ilmus uus romaan

See on lugu sellest, mis juhtus enne tema Skandinaavia-triloogiat: «Hanumani teekonda Lollandile», «Bizarre'i» ja «Kuutõbise pihtimust», ning annab aimu sellest, kuidas hilisem sündmustejada üldse käivitus. Sestap on siin teemadena aktuaalsed ka kohanemine, võõras keskkond ja kohati arusaamatud elupõhimõtted. Triloogiast tuntud tegelased jõuavad ühel või teisel viisil Taani, Kopenhaagenisse, ja elu, nagu sel ikka kombeks on, viib need uitajad omal lihtsal ja loogilisel viisil kokku.

«Batüskaaf»