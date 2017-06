Ameeriklaste invasioon Läänemere randa

Cigarettes After Sex sõitis Brooklynist Positivusele kohale ka möödunud aastal. Oli hea kontsert, aga kuidagi rabe. Vahepealse aastaga on nii mõndagi juhtunud. Juba ligi kümneaastane bänd andis äsja välja omanimelise debüütalbumi, mis on soojalt vastu võetud kõikjal maailmas. Nende vaikselt unelev dream-pop on ilus ja liigutav ning petlikust tagasihoidlikkusest hoolimata ülimalt sugestiivne.

Cigarettes After Sex on eelkõige Greg Gonzalez – sõbralik ja veidi salapärane habemik, kes on niihästi bändi kitarrist ja vokalist kui ka produtsent. Tema käe all elustub lummav atmosfäär, mis sobiks suurepäraselt mõnda David Lynchi filmi. Mõnusalt pahelise nimega Cigarettes After Sexi DNA ulatub pigem kusagile 1980ndate keskpaika Cocteau Twinsi peibutuse ja salapära kanti kui ligi kümnendi võrra hilisemate, sageli põrandalaudadelt enda peegeldust nautivate shoegaze-kollektiivide manu.

Duo Rae Sremmurd lendab kohale Mississippi osariigist Tupelost ja pöörab erinevalt malbest Gonzalezest lava pea peale. Duosse kuulub kaks täis tätoveeritud energilist venda Swae Lee ja Slim Jxmmi, kes päästavad nii oma albumitel kui esinemistel valla raju trap rapʼi laviini. Sügavad biidid, haaravad meloodiad ja jõulised vokaalid.

Sotsiaalmeediasensatsioon ja internetipropeller Rae Sremmurd paugutab parasjagu mööda ilma ringi oma mulluse albumi «SremmLife 2» materjaliga. Mõned hip-hop-puritaanid peavad neid toladeks ja võrdlevad 90ndate alguse popsensatsiooni Kris Krossiga, kuid ei ole see asi nii hull midagi. Southern rap’il on oma esteetika ja reeglid ning ei tasu unustada, et vennaste taga on Atlanta produtsent/räppar Mike WiLL Made-It, kelle alles tänavu ilmunud debüütalbum «Ransom 2» on aasta üks olulisemaid ja tõsiselt võetavamaid rap-plaate.

***

Postivus

14.–16. juulil Lätis Salacgrīvas

Ellie Goulding, Pixies, Grandmaster Flash, Kamasi Washington, Rae Sremmund, Cigarettes After Sex, Alt-J, The Lumineers, Maximo Park, Mew, JP Cooper jpt.