Netflixi sõjakomöödia tasub vaatamist targutustele vaatamata

Mitte, et laias laastus kindral Stanley McChrystalile omal ajal NATO ja USA vägede juhi koha Afganistanis maksma läinud Rolling Stone’i artiklil põhinev Netflixi omafilm «Sõjamasin» mõnele asjale suurepäraselt pihta ei saaks ja kohati head nalja ei teeks, aga päris ajaloodokumendina seda vist võtta ei tasu.

Pigem on see mainitud artikli autori Michael Hastingsi sisekaemus dotseeriva komöödiafilmi võtmes. Vaid 33-aastaselt paranoiahoo mõjul – uskudes, et võimud tahavad teda tappa – autoga vastu puud kihutades hukkunud ajakirjanik elas ise filmist suuremat ja kiiremat elu ning kaldus emotsionaalsemale poliitilisusele kui see ehk meie põhjamaises ajakirjandusmaailmas tavapärane on.

Seda, kuidas elu rahvusvahelistel rahvusvahelistel missioonidel käib, Hastings kahtlemata teadis. Oma esimese kogemuse sai ta ajakirjale Newsweek Iraagi sõda kajastades. Iraagis kaotas ta ka oma toonase pruudi, kui Bagdadis töötanud naine langes varitsuse ohvriks sõna otseses mõttes teel tagasi kohalikele demokraatiatunni andmiselt. Hastings kirjutas sellest raamatu.

Veelgi tuntumaks sai Hastings aga just «Sõjamasina» aluseks olnud artikliga ajakirjas Rolling Stone. Kuu aega toonaste NATO rahvusvaheliste julgeolekuabivägede ehk ISAFi juhi McChrystali ja tema kaaskonna seltsis viibinud ajakirjanik tegi seda, mida paljud tema kolleegid ei tee – pani kirja ka need teod ja ütlemised, mida tema kohalolekuga harjunud seltskond ütles ilmselgelt arvates, et ajakirjanik neid ei kasuta.

Osaliselt on niimoodi talitamine ajakirjaniku valikute ja ehk eetika küsimus. Teisest küljest pidanuks NATO kõigi aegade suurima missiooni juhtkond olema ettevaatlikum – kas leppima piirid kokku eelnevalt või siis valima sõnakasutust ja end reporteri nähes mitte päris lõdvaks laskma.

Kui lugu 2010. aasta suvel ilmus, lükkas see käima lumepalli, mis maksis ajakirjaniku kuuldes muuseas ka president Barack Obamat kirunud McChrystalile koha ning andis Hastingsile ainest sama sündmuse teemal ka raamatu kirjutamiseks, mille tulemusel omakorda valmis nüüd Netflixi kodukinofilm «Sõjamasin».

Usutav, et sündmused umbes nii kulgesid, nagu Hastings neid kirjeldas ning öeldud sõnad öeldi ja joogid joodi. On kohti, mis tunduvad äärmiselt autentsed – näiteks kindral alluvat priskuse pärast hurjutamas (loodan, et ma nüüd ise ülemäära ebadiskreetne pole, aga selliseid stseene on nähtud Eestigi kaitseväelastega) või baasi perimeetrit valvav Makedoonia sõdur kohtlemas USA kindrali meeskonnas töötavat afgaani kui Talibani tonti.

Tõlgendused sinna juurde jooksevad vastavalt autori poliitilistele vaadetele. Tema mässutõrjeteooria kriitika puhul tasub ehk meeles pidada, et tegu polnud sõjandusteadlase ega ajaloolase, vaid New Yorgi ülikooli ajakirjandusbakalaureusega.

Kõige suurema filtriga tasuks aga võtta ajalooliste karakterite kujutamist. Olen Hamid Karzaid kolm korda päriselus näinud, muuseas ka intervjuul teiselpool lauda. See ei ütle midagi tema valitsemisstiili ja usaldatavuse kohta liitlasena, aga ta on üks karismaatilisemaid ja intelligentsema olekuga poliitikuid, keda ma olen kohanud. Sestap oli ka Ben Kingsley kehastatud koomiline ja lapsearulisusele kalduv Karzai minu jaoks «Sõjamasina» suurim pettumus.