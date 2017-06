Edgar Wright vajutab lapatsi põhja

Enne, kui asuda vaatama Edgar Wrighti filmi «Põgenemise rütm», võiks ära vaadata tema 2003. aastal bändile Mint Royale tehtud muusikavideo «Blue Song». Siin see ongi!

Videos näeme pangaröövi, õieti mitte röövi ennast, vaid seda, kuidas Noel Fielding istub põgenemisauto piloodikohal ja seal Mint Royale’i loo saatel tantsu lööb. Lugu ennast kasutatakse omamoodi taimerina, et määrata, millisel hetkel on vaja käik sisse lükata ja kumm vilisema panna.

Täpselt sellisele stseenile on üles ehitatud terve täispikk film «Põgenemise rütm». Ajakirjale Sight & Sound antud intervjuus rääkis Wright, et mõte selleteemalist filmi teha mõlkus tal peas juba üsna ammu. 14 aastat tagasi muusikavideot tegema hakates oli tal mure, et lörtsib sellega idee ära ja täispika filmini asi kunagi ei jõuagi. See hirm osutus asjatuks, nagu võime nüüd ka kinoekraanilt näha.

Inglise keskklassist pärit režissööri varasemast loomingust teame teraseid filme nagu «Shaun of the Dead» (2004), «Valusad võmmid» (Hot Fuzz 2007), «Scott Pilgrim terve maailma vastu» (Scott Pilgrim vs. the World 2010) ja «Maailmalõpp» (The World’s End 2013). Ta oleks äärepealt lavastanud ka «Sipelgamehe», kuid see au jäi siiski Peyton Reedile. Mitte et «Sipelgamees» nüüd kehvasti oleks välja kukkunud, aga natuke Wrighti mõru briti huumorit oleks asja ehk veel mõnusamaks teinud.

«Põgenemise rütm» / outnow.ch

«Põgenemise rütmis» on märgatavalt vähem killurebimist ja koomuskit kui «Shaunis» või «Võmmides». Wrighti enda sõnul on ta ammu tahtnud teha klassikalist pangaröövifilmi. Selleks valmistus režissöör põhjalikult. Nii näiteks sõitis ta üksinda roolis olles risti läbi Ameerika New Yorgist Los Angelesse, et see õige road movie asfalditunnetus kätte saada. Igatsus autonina päikeseloojangusse pöörata ja oma probleemide eest ära kihutada painab ka «Põgenemise rütmi» peategelast.

Wright, kes on ka stsenarist, intervjueeris tõetruuduse nimel enne filmima asumist (endisi) kurjategijaid nii USAs kui ka Inglismaal. Üks Bostoni tüüp rääkis talle, et kord autos röövi alustamiseks sobivat hetke oodates kuulasid jõuguliikmed raadiot ja sealt tuli Guns N’ Rosesi «Knockin’ on Heaven’s Door» – väga halb enne, otsustasid röövlid, ja asi jäi katki. See episood jõudis ka filmi.

«Põgenemise rütm» / outnow.ch

Ehkki avakaadrid jätavad mulje, et oleme sattunud mõnda Ken Blocki Gymkhana stiilis Subaru WRXi reklaami (aga ka tehniliselt täiuslik, kuid muidu sisutu kihutamine oleks suvefilmiks täitsa OK), on tegemist siin märksa sügavama ja peenema filmiga. Ansel Elgort mängib noorukit, keda hüütakse Babyks. Kui Baby oli päris beebi, hukkusid tema vanemad autoavariis. See jättis trauma noormehe hinge ja ka kõrvu. Ta kannatab tinnituse käes ja tüütut vilet kõrvades summutab kõrvaklappidest kostva muusikaga.

Babyst sirgub autoentusiast ja roolivõlur, aga ühel päeval ärandab ta vale mehe auto, milles on valet sorti kaup. Selle eest paneb kuritegeliku rakukese ninamees Doc (Kevin Spacey) ta tööle – juhtigu Doci veidratest tegelastes kokku klopsitud röövlirühmade (Jamie Foxx, Jon Bernthal, Jon Hamm jne) jaoks põgenemisautosid. Just nii nagu alguses viidatud muusikavideos.