Vene filmielu – läbilõige, suvi 2017

Samas, «oma» Tšehhov on siingi olemas. Kuidas see näitekirjanikul oligi: igavuse peletamiseks on kutsutud mustlased, ainult et ülbe teener pole suvatsenud käsku täita ja seltskonnal tuleb end ise lõbustada. Hamdamovi filmi tegevus toimub Aleksander II valitsemise ajal, ajastute vahetus pole veel kätte jõudnud ja suurvürsti lõbustama pidav maadam on tõesti platsis, muudkui jutustab variatsioone kirjandusklassikatest.

Kokkuvõtteks vene programmide kohta. Kes tahab saada ülevaadet praegu vene filmis toimuvast, see peaks sõitma jaanipäevaaegse Moskva asemel juuni alguse Sotši Musta mere äärde, kus toimub Kinotavr – Boriss Hlebnikovi «Arütmiat» Moskva filmikava ei sisaldanud. Andrei Zvjagintsevi «Ilma armastuseta» oli aga hoopis Moskva filmimuuseumi kavas. Ikka tolle legendaarse Naum Kleimani muuseumi, mis nüüd Tretjakovi galeriis enesele kodu on leidnud.

Mõttevabadus kui vaktsiin mõttetu kaose vastu

Selline oli dokumentalistika eriprogrammi «Vaba mõte» deviis. Aastal 2006 alguse saanud eriprogramm on Moskva festivali huvipakkuvamaid. Vähemalt minusugusele, kes ma mööda dokifestivale ei konda, kuid dokumentalistika vastu siiski huvi tunnen. Tõsi, dokke linastub ka suurtel mängufilmi festivalidel, aga seal ei pruugi nendeks aega jaguda. Näiteks seekord Moskvas vaadatud kuulsa austria filmitegija Michael Glawoggeri («Töömehe surm») viimaseks jäänud «Pealkirjata», mille lõpetas Monika Willi, kuulus tänavuse Berlinale Panoraami kavva.

«Pealkirjata» jäi Michael Glawoggeri viimaseks filmiks ja selle lõpetas Monika Willi. / Kaader filmist

«Pealkirjata» lähtepunkt on igati intrigeeriv. Glawogger soovib filmida maailma ilma end temaatiliselt ega sihtidelt piiramata. Kuivõrd niimoodi üleüldse ja universaalselt «igaks juhuks» filmitud materjal on pärast kasutatav? Sest ka kõikvõimalikud montaažialased kompilatsioonid dokumentalistikas – algse materjali (ideoloogiline) suunitlus ja piiritletus tegelikult ei sega filmitegijat, vaid otse vastupidi, võimaldab algse sisu pea peale pöörata, ümber mõtestada. «Pealkirjata» on tegelikult piisavalt kontseptuaalne, jälgib meie eksistentsi vaata et kosmiliselt ja igavikuliselt distantsilt. Nii on tegelikult tõesti suvaline-hetkeline materjal, justkui eesmärgitult filmituna siiski kindlalt Glawoggeri filmimaailma koostisosa. Iseasi, et valdavalt on ekraanil nähtavad inimesed pärit kolmandast maailmast, mis saab inimsipelgatest aga täissöönud heaoluühiskonnas, kuhu oleks neil veel pürgida?

Errol Morrise («Peenike sinine joon», «Tavaprotseduur») film «B pool. Elsa Dorfmani portreefotod» on film fotograafiast. Elsa Dorfman alustas 1980 pildistamist eksklusiivselt suureformaadilise Polaroidiga, fotokaameraga, mis kohe valmis pilti paberil pakkus. Pildid nagu pildid ikka, inimesed oma keep smiling’uga kaamera ees poseerimas. Kusjuures Dorfman pajatab, et just see teda huvitabki, inimesed oma ilusates, ent mittemidagiütlevates maskides. Mõned pildid lähevad teinekord siiski untsu, neid pildistatavad enesele ei soovi, need ongi need nn B-pildid. Morris viib oma filmi läbi igati kindlakäeliselt, kaasab fototeemalisi tsitaate Roland Barthes’lt, ometi eelistan praegusel juhul üht teist fototeemalist filmi, John Maloofi ja Charlie Siskeli «Vivian Maierit leides», ammugi aga Maierit Dorfmanile. Dorfman on heal juhul tuntud tänu mõnele Allen Ginsbergi pildile, kummalise saatusega Maier aga tähelepanu vääriv oma tundlike tänavaportreedega.