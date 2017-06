Suri animalist ja filmi «Vallatud kurvide» üks stsenariste

Jaanipäeval seiskus lõplikult süda, mis tuksus ühtviisi hasartse innuga nii inimeseloomade kui muude elukate peale mõeldes, seiskus igaveseks käsi, mis suutis ülima virtuoossusega kujutada just iseäranis loomade tegemisi, meie hulgast lahkus mitmekülgselt andekas inimene, kunstnik-animalist ja joonistamisõpetaja Sándor Martin Stern.

Sándor Martin Stern sündis Budapestis 25. jaanuaril 1924. aastal Eestist pärit ema ja ungari advokaadi perre ning kolis11-aastase poisina peale isa surma koos ema ja vennaga vanaisakoju Kuressaarde.

Imekombel teise maailmasõja keeristest eluga naasnud, pidi ta pärast vangilaagrit oma senist haridusteed tõestavaid saksaaegseid dokumente mitte arvestanud nõukogude ametiasutuste tarvis veelkord õhtukeskkooli lõpetama ja ise multitalendina samal ajal muusikakoolis tunde andes endale elatist teenima.

Siiski lõpetas ta koos endast oluliselt nooremate kursusekaaslastega 1961. aastal lõpuks õnnelikult Eesti Riikliku Kunstiinstituudi ja suunati tööle Tallinna Pedagoogilise Instituudi kunstikateedri õppejõuna. Hiljem töötas pikalt raamatuillustraatori ja kunstitoimetajana kirjastuses Eesti Raamat.

Hea huumorisoonega koloriitne kunstnik tõusis esile just loomade loomutruu ja looduslähedase kujutamise poolest, rõhutades iga liigi sisemist olemust. Mitmekülgne anne ei lasknud end aga vaka all hoida ja tuntuks sai ta koguni ka populaarsete filmide «Vallatud kurvid» ja «Ohtlikud kurvid» kaasstsenaristina.

Tallinna Loomaaiaga oli Sándor Martin Stern seotud juba alates 1949. aastast. Pea igapäevaselt töötas ta loomaaias vabatahtlikuna alates 1961. aastast, kui direktori ametikohale asus tema vend Károly Stern, kes juhtis loomaaeda kuni surmani 1975. aastal.

Tõelise loomafanaatikuna ei piirdunud Sándor Martin Stern üksnes joonistamise tundidega, vaid tegi ka kõiki muid töid, mida hetkel vaja teha oli. Nii polnud talle sel ajal võõrad ka ulukihooldaja, loomapüüdja ja asendusema rollid. Alates 1984. aastast hakkas Sándor Martin Stern taas juhatama loomaaia kunstiringi ja tegi seda järjepanu enam kui 25 aastat.

Tema käe alt on sirgunud mitmeid põlvkondi kunstihuvilisi, paljudest neist on saanud hiljem samuti kunstnikud. Sándor Martin Sterni loomajoonistused ehivad siiani Tallinna Loomaaia liigistende, mis on korduvalt pälvinud rahvusvahelist ära märkimist.

Mati Kaal on Sandor Sterni nimetanud Eesti parimaks loomade joonistajaks. Foto Ants Liigus/Pärnu Postimees

Samas on ta olnud ka Tallinna Loomaaia ning Euroopa Loomaaedade ja Akvaariumide Assotsiatsiooni (EAZA) logode autor. Loomateemaliste postmarkide loojana tunnevad teda kümned miljonid filatelistid üle kogu maailma. Oma tegevuse eest on Sándor Martin Stern valitud Tallinna Loomaaia Sõprade Seltsi auliikmeks ning pälvinud 2015. aastal nii Tallinna Loomaaia, kui Tallinna linna teenetemärgi.

Sándor Martin Sterni jääb peale leinavate lähedaste, kolleegide, õpilaste, sõprade ja kunstiüldsuse meenutama tema suurepärane looming.

Mati Kaal ja Tallinna Loomaaed