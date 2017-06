Laulu- ja tantsupeo visuaalne identiteet pahandab Eesti disainereid

Kommunikatsioonijuht Sten Weidebaum tunnistab, et XII noorte laulu- ja tantsupeole ei ole eraldi valitud visuaalse identiteedi tehnilist teostajat, vaid peol on kunstnik Kerstin Hallik. Kunstnik on peo kunstilise toimkonna liige, kes kutsuti meeskonda pärast ideekonkursi tulemuste selgumist kaks ja pool aastat tagasi.

Laulu- ja tantsupeo kunstnik kuulub peadirigendi ja pealavastaja meeskonda ning osaleb Weidebaumi sõnul orgaaniliselt kogu peo loomeprotsessis samamoodi nagu liigijuhid, liigidirigendid, lavastajad, ideegrupp, lavastuslikud assistendid jt kunstilise toimkonna liikmed.

«Laulu- ja tantsupeo visuaalne identiteet sünnib loomingulise meeskonna ühisloomena ja areneb pidevalt kogu ettevalmistusprotsessi käigus ühes hingamises. Kunstilise juhi tööd jätkavad väljaku dekoraatorid ja kujundajad, kes arendavad kunstniku ideid edasi ja teostavad lõpuks ka väljakutel,» selgitab Weidebaum töö tausta. «Laulu- ja tantsupeo kunstniku ametit võib võrrelda teatrikunstniku tööga, kus ideed arenevad proovide käigus ühiselt koos lavastaja ja tema meeskonnaga.»

Orav on kindel, et loomeprotsessi peaks võimalikult varases ürituse planeerimise staadiumis kaasama professionaalse disaineri/disainibüroo, mille saab valida näiteks (kutsutud) konkursi tee.

Mis puudutab aga avalikku konkurssi, kuhu oleks kaasatud oma ala professionaalid, ütleb Weidebaum, et peo visuaalset maailma on loodud tema kirjeldatud viisil viimased kümme aastat. «XII noorte laulu- ja tantsupeo visuaalid on viimase kahe aasta jooksul olnud nähtaval väga erinevatel pindadel sh õppematerjalidel, reklaamikandjatel jne. Selle aja jooksul ei ole me kordagi sellele visuaalsele maailmale saanud negatiivset tagasisidet.»

Orav märgib omakorda, et õppematerjalid, koduleht ja teised identiteedikandjad kõnetasid ilmselt peamiselt peoga tihedamalt seotud inimesi. «Laiema hulga inimeste (sh disainerkonna) teadvusse on see jõudnud alles hiljuti, kui tänavatele ilmusid suuremad reklaamikampaaniad. Aga eesmärk ei ole kindlasti laulu- ja tantsupeo identiteeti maha teha või kritiseerida, vaid juhtida tähelepanu, tekitada dialoog ning pakkuda ettepanekuid, kuidas sellele edaspidi strateegilisemalt ja professionaalsemalt läheneda.»

Põldmaa lisab, et kui mingi kujundusega väga põhjalikult tegeleda, kaob endal kriitiline kõrvalpilk vahel ära. Sellisel juhul tuleb seda kõrvalpilku teistelt küsida.

«Antud juhul on kogu toimkond ise nii ürituse sees, et kõrvalpilku pole isegi küsitud. Paraku tuleb tõdeda, et laulupidude graafika ongi läinud viimase kümne aastaga pidu peo järel järjest nõrgemaks. Juba eelmise peo graafika sai kriitikanooli, aga see oli ikkagi veel enam-vähem loetav. Praegune teeb aga lihtsalt juba nii nukraks, et ületas disainerite n-ö valuläve,» rääkis Põldmaa kogu eesti disainerite kogukonna nimel.

Küsimusele, kui suur oli peo visuaalse identiteedi loomise eelarve, jättis laulu- ja tantsupeo kommunikatsioonijuht Weidebaum vastamata.

XII noorte laulu- ja tantsupeo kunstiline toimkond

Noorte laulupeo peadirigent

Heli Jürgenson

Annelii Traks – mudilaskoori liigijuht

Kaie Tanner

Jaanika Kuusik

Silja Uhs

Janne Fridolin – lastekoori liigijuht

Toomas Voll

Ulrika Grauberg

Ingrid Roose

Indrek Vijard – poistekoori liigijuht

Hirvo Surva

Kuldar Schüts

Maret Alango

Peeter Perens – noormeestekoori liigijuht

Kuno Kerge

Edmar Tuul

Triin Koch – neidudekoori liigijuht

Külli Kiivet

Mai Simson

Tiiu Sinipalu

Kaspar Mänd – segakoori liigijuht

Heli Jürgenson

Ksenija Grabova

Valter Soosalu

Hando Põldmäe – puhkpilliorkestri liigijuht

Ott Kask

Sirly Illak-Oluvere

Bert Langeler

Jüri-Ruut Kangur – sümfooniaorkestri liigijuht

Martin Sildos

Riivo Jõgi

Rasmus Puur

XII noorte laulupeo ideekavandi autorid

Rasmus Puur

Veiko Tubin