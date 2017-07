Tehnoloogia päästis tantsupeo

Võib üsna kindel olla, et kümme aastat tagasi oleks see olnud võimatu. Lihtsalt poleks olnud ühtegi infokanalit, mille kaudu inimesed oleksid saanud nii kiiresti ja vahetult ideid jagada ning tegutsemist koordineerida. Spontaanse tantsupeo idee sähvatas kõigepealt sotsiaalmeedias tantsijate grupis. Kiiresti pandi püsti Facebooki lehekülg «Tantsime koos» (korraldajad Antero Noor, Kaur Lukki-Lukin, Mathias Kübar, Greete Nippolainen ja Kertu Sõerd).

Tõsi, Facebook loodi juba 2004. ja Twitter 2006. aastal. Aga ilma kümme aastat tagasi Apple’i esimese telefoni poolt põhjustatud nutirevolutsioonita poleks neist midagi kasu olnud. Nutitelefon on taskus küllap igal tantsijal ja pealtvaatajal. Just need noored, kellele heidetakse ette, et nad pidevalt ninapidi oma ekraanides istuvad, kasutasid tehnoloogiat enda huvides. SMSi-ajastul poleks see võimalik olnud.

Eks ole kena mõelda, et kui Põhja-Aafrika riikide Twitteri-revolutsioonides kasutati detsentraliseeritud taskutehnoloogiat valitsuste kukutamiseks, siis Eestis rakendati see võimalus hoopis positiivse ja inimesi ühendava eesmärgi saavutamiseks. Kõige võimsam kommunikatsioonivahend on meil igaühel taskus ning kaotavad need, kes ei taipa sellest kasu lõigata.

Neid, kes läksid, pilet taskus, Kalevi staadionile, pidid peo ärajäämisest teavitama turvamehed. Me ei taju iga päev, kuidas tehnoloogia on meie elu muutnud. Enamasti palju- palju paremaks. 2004. aastal jäeti ilma tõttu ära lauapeo rongkäik, aga inimesed läksid ikkagi kohale, sest nad ei teadnud ärajätmisest midagi. Sel laupäeval sündis aga infojagamise tõttu midagi uut.

Spontaansest Vabaduse väljaku peost tegid oma portaalides otseülekande erameedia kanalid — Postimees, Delfi ja Õhtuleht (ja kümned minu sotsiaalmeediasõbrad oma telefonidega). Isegi pisikese arvuti- ja telefoniekraani kaudu jõudis minu koju helge ja võimas tunne. Ma olin oma rahvaga koos.

ERR, kes armastab end kõige usaldusväärsemaks meediakanaliks nimetada, selle peale lihtsalt ei tulnud või ei suutnud kiiresti muutuvates tingimustes reageerida. Hea, et meil pole riikliku meediamonopoli — nagu näha, jääksime paljust ilma.

Elagu e-Eesti!