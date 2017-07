Läbi probleemide tähtede poole

Õõvatekitavast nõukogudeaegsest karistusasutusest on saanud üks Euroopa kõige omapärasemaid randu. Möödunud nädalavahetusel toimunud Into The Valley festivali asukoht ongi tegelikult peamine müügiargument, kuna tugevaid line-up’e peavad tänapäeval pakkuma kõik. Teisiti poleks isegi võimalik. Seepärast on hakatud väärtustama ebatavalisi toimumispaiku, tehnilist kvaliteeti, publiku käitumist ja seda, kui atraktiivne on festival esinejatele.

Aerokaadritest nähtud helesinise vee, salapäraste lagunenud majade ja paekivitolmust moodustunud vulkaanisarnaste küngastega maastikul on justkui kõik festivaliparadiisi eeldused olemas. Nii silmailu kui avastamisrõõmu, piisavalt palju põnevaid nurki ning nurgataguseid, kus kanda edasi elektroonilise muusika pärandit.

Õigesti tegid need vähesed, kes ilmaennustusest lähtudes otsustasid avapäeval juba varakult kohale sõita ning tuult ja ringi keerlevat tolmu trotsides sellest kauaoodatud maagilisest valgest põhjamaa ööst vähemalt mõned poolpilvise taevaga pildid said. Reedeks on taevas vihmapilvedest must, mäed justkui laiali valgunud ja sademed seganud kivituhast pinnase ühtlaseks pealekandmist ootavaks mudamaskiks. Selle pärast, et keegi keelusiltidele vaatamata pea ees karjääri ujuma hüppaks, ei pea isegi muretsema. Nautimisest on asi kaugel. Tuleb varuda kannatust.

Muretsema ei pea tegelikult ka turvameeskonna näilise vähesuse pärast. Into The Valley on butiikfestivali formaat, mille muusikavalik ja üleüldine kontseptsioon tõmbab ligi hoopis teistsugust külastajat, kui Eestis on harjutud nägema. Kosmopoliitsed techno-austajad on ilusad, trendikad, viisakad noored inimesed. Kogenud klubitajad ja festivalidel käijad on sõbralikud suhtlejad ning väldivad igasugust ohtu oma tantsuliigutuste või isegi vaate varjamisega kõrvalviibijaid häirida. Mitte klišee-, vaid ülemhipsterid, kes sõidavad spetsiaalselt varem Ibizal nähtud või Berghainist/Panorama Barist (Berliini kuulus ööklubi – toim) tuttavate DJde ülesastumistele.

Elektroonilise muusika fännid teavad täpselt, millise DJ bränd ning miksimisstiil neile meeldib või ei meeldi, ja on teemaga hästi kursis. Võib-olla isegi liiga hästi. Nad oskavad nautida etteasteid, mis tunduvad võhikule vaid kõlaritest paiskuva mürana, ja oodata neist dramaatilisi transtsendentseid kogemusi. Kutse tantsule on pigem käsklus.

See pikalt ilma laiema tähelepanuta tegutsenud alternatiivne festivalikultuur on paisunud viimaste aastatega nii suureks, et underground-liikumiseks oleks seda juba kohatu kutsuda. Siiski pole see ka muusika massidele. Rummu ei olekski valmis massidega toime tulema.

Kaks inglise keelt aktsendiga kõnelevat noormeest küsivad, kust riigist me pärit oleme, ning on üllatunud, kuuldes, et siitsamast Eestimaalt. Nad selgitavad, et kuulsid, et kolmest tuhandest eelmüügipileti ostnust moodustasid eestlased kõigest kümme protsenti. Suutmata seda uskuda, on nad otsustanud kohalike arvu ise üle kontrollida. Publik on tõesti nii kuuldavalt kui visuaalselt rahvusvaheline, tunne on, nagu oleks lennukitäis eestlasi sattunud välismaale või lausa teisele planeedile. Kuid ka 70 protsenti eelnevatel aastatel Rootsis toimunud festivalide külastajatest olid tulnud sinna kaugemalt.

Alles kolmandat aastat toimuv Into The Valley on tuntud Euroopa festivalidega võrreldes vastsündinu, kuid näeb oma vanuse kohta vanem ja kogenum välja. Maitsekalt välja valgustatud okastraataiad, kidurad puud ja veest välja kasvavad tööstusliku väljanägemisega varemed mõjuvad kui valgusinstallatsioonid. Veganite jaoks on eraldi toiduauto ja gurmee-elamusi pakub koguni tipprestoran Noa. Märksõnad on intiimsus, aukartustäratavad esinejad ja sotsiaalne võrdsus. Ei mingeid VIP-pakette ega -alasid. Helikvaliteedi pealt kokku pole hoitud.