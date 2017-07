Vaata uue kodumaise filmi «Keti lõpp» treilerit

Sel nädalal Karlovy Vary filmifestivalil esilinastuva Priit Pääsukese debüütmängufilmi tegevus hargneb linna serval asuvas burgerirestoranis Kett, mis toimib minimudelina maailmast.

Loo taustaks on üleilmne majanduslik ja hingeline madalseis. Film tõstatab küsimuse kas ja mis õigust on meil mõista kohut inimeste üle, kes selle all kannatavad ning vahendite üle, mida nad sellest pääsemiseks kasutavad. Ühest küljest on «Keti lõpp» ehe kaasaegne Eesti materjal, teisest küljest tegeleb see humoorikas võtmes universaalsete ja väga ajakohaste teemadega.

Filmi arvukates kõrvalosades on teiste seas Evelin Võigemast, Ott Aardam, Ester Kuntu, Tiit Lilleorg, Ilja Nartov, Piret Krumm, Katariina Tamm, Henrik Kalmet, Priit Pius, Mattias Naan jpt.

«Keti lõpu» režissöör on Priit Pääsuke ja stsenarist Paavo Piik. Filmi produtsent Marianne Ostrat, operaator Meelis Veeremets, kunstnik Eugen Tamberg, heliloojad Rainer Jancis ja Ann Reimann.

«Keti lõpu» maailma esilinastus toimub prominentse 52. Karlovy Vary filmifestivali «East of the West» võistlusprogrammis, ülehomme, 5. juulil.