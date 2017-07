Noore maalipõlvkonna üks põhimehi avab näituse

Kunstikriitik Hanno Soans kirjutab tema kohta nii: "noore maalijate põlvkonna toel on maalikunst leidnud uue autentsuspüüu ja uue mängulisuse välja, kehtestades end kohati lõuendiraamist lahti lõhkunud ruumilistes mängudes, mis esitavad häbitult küsimusi maalikunsti eksistentsi kohta. Selle suuna üks olulisimaid tegijaid eesti kunstis on kahtlemata Mihkel Ilus, ja seda juba alates tema nelja aasta tagusest isiknäitusest „Robusto” Draakoni galeriis. Käesolev näitus on tema viimase nelja aasta eksperimentide kokkuvõte ja uue peatüki algus. Maal, mis on end pea täielikult vabastanud pintsli, värvi ja lõuendi diktaadist. Näitus on topograafiliselt jagatud esimese korruse teadvustatud strukturaalsete eksperimentide ning veel tahvelmaali isiklikkuse ja intiimsusega mängivate töödega mitteteadvusele viitaval keldrikorruse tasandil.

Kui traditsioonilise tahvelmaali, standardse „õli lõuendil”, nähtavaks ja tähendusi kandvaks osaks on alati olnud tasapinnaline, reeglina ristkülikukujuline seinale paigutatud aluspind ja nähtamatuks-tähendusetuks struktuuriks reeglina varjatuks jääv ning enamasti mitte maalija, vaid puidutöömeistri valmistatud alusraam, siis käesoleval näitusel on traditsioon selgelt strukturaalse kasuks ümber pööratud, pingutuskiil on järsku olulisem lõuendist.

Omamoodi kommentaariks kõikidele vabamängudele, mida kunstnik sel näitusel alates erinevatest maali derivaatidest ruumi viib, on pitseriga seinale pressitud õlivärvist tekstitöö, mis kuulutab irooniliselt „pista see endale seina”. Ometi ei ole see iroonia, mis näitusel kandma jääb, vaid pigem teatav eheduspüüe, mis resoneerub abstraktse kunsti kunagise võimukusega, mänguline katse kompida maalikunsti liha ja konte. Igatahes on see pääsetee abstraktset maali tänapäeval kummitavast zombie-formalismist."

Mihkel Ilus (1987) on visuaalkunstnik, kes tegutseb maali laiendatud väljal. Ta töötab sageli suuremõõtmeliste installatsioonidega, kus maaliline lähenemine on kesksel kohal. Olulise osa tema tegevusest moodustab kaasaegse näitusekultuuri ja etenduskunsti põimimine. Ilus on õppinud maalikunsti Tartu Ülikoolis ja Eesti Kunstiakadeemias. Ta on osalenud mitmetel grupinäitustel, kaaskureerinud noorte kunstnike näitusi Tallinna Kunstihoones ja mujal, kaaslavastanud ja osalenud mitmetes etenduskunsti projektides. Tema loomingut on tunnustatud erinevate preemiate ja stipendiumitega. Mihkel Ilus elab ja töötab Tallinnas.

Näitus jääb avatuks 31. juulini 2017.