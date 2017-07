Tallinna Filmimuuseumis mängitakse Bergmani näidendit

Lavastaja Madis Kalmeti sõnul on näidend lavastatud silmas pidades Ingmar Bergmani 100. sünniaastapäeva, mida kultuuriüldsus õige pea tähistama hakkab, kummardusena suurmehele.

Kalmeti sõnul kõneleb Bergmani näidend teatrist, sealsetest proovidest ja inimestest, kes on suure kirega pühendunud teatri tegemisele. Autor on väitnud, et selle näidendi puhul on tegemist «siira katsega olla siiras». Loo tegelased ongi halastamatult ausad ning otsekohesed. «Näidendi meespeategelane Vogler, keda kehastab Guido Kangur, on suuresti autori enda alter ego. Väga palju paralleele on näidendil Bergmani kuulsa autobiograafilise teosega «Laterna magica»,» lisas Kalmet.

Näitlejate truppi kuuluvad Guido Kangur (Eesti Draamateater), 2016. aasta parim naisnäitleja Riina Maidre ning Anne Veesaar. Etendusele annavad vormi valguskunstnik Priidu Adlas, Peeter Konovalovi muusikaline kujundus ning Ivi Piho kunstnikutöö. Näidendi on rootsi keelest tõlkinud Ülev Aaloe.

«Etenduse toimumise kohta sai hoolikalt valitud ning Tallinna Filmimuuseum on kogu näidendi temaatika ning autori kontekstiga erakordselt tugevas seoses,» ütles lavastuse produtsent Anne Veesaar. «Meie üheks eesmärgiks on tutvustada selle etenduse kaudu koos Eesti Ajaloomuuseumiga tallinlastele ja Tallinna külalistele 2017. aasta oktoobris avatavat filmimuuseumi, mis on osa Maarjamäe lossist ja lossiparki rajatavast ajalookeskusest,» lisas Veesaar.

Näidendi «Pärast proovi» tegevus toimub vanas teatrimajas, kus pärast August Strindbergi etenduse «Unenäomäng» proovi on jäänud vestlema ja elu keerdsõlmi lahti harutama tunnustatud vana lavastaja ning nooruke näitlejanna. Ja nagu väga sageli, on teatriinimestel valusalt põimunud isiklikud ning tööalased suhted. Loosse sekkub mälestuspildina ka noore näitlejanna ema, kellel samuti näitlejana olid väga intiimsed ja lähedased suhted lavastajaga.

Näidendis on kirge ja emotsioone, armastust ja erootikat.