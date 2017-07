Nädala plaat. Janek Murdi virvendav kulgemine

On muusikuid, kes ei mahu enda ego sisse ära. Tahavad olla igal pool ja igal ajal ning tegelikult ei jõua seetõttu kuhugi. Mitmekülgsel Janek Murdil on õnnestunud oma muusikat aga kuidagi nii sättida, et see ei pressi justkui kuhugi ning on ometi vaatamata tagasihoidlikkusele märksa olulisemal kohal.

Oma kolmandal autoriplaadil tabab Murd üsna täpselt Brian Eno mõttekäiku ideaalse ambiendi kohta. «Eluring» võib märkamatult hõljuda su ümber ja su sees, aga ta võib vabalt haarata ka kõik meeled. «Eluring» on mingis mõttes segu sellest, mis juhtuks siis, kui Sven Grünberg kohtuks «Dead Mani» perioodi Neil Youngiga. Tegemist on meditatiivse ja elujaatava albumiga, mis on kohati luuleliselt õrn ning kohati meenutab süžeevaba kulgemist kummalisel, võõral, kuid samas ka kuidagi tuttaval maastikul. Just nimelt maastikul, sest see ei ole kosmilise külmuse ja tühjuse muusika. See võib manada vaimusilma ette kiirelt voolava vee või tuules õõtsuva viljapõllu.

Kulgemise idee pole sugugi juhuslik. Plaat ongi tegelikult alguse saanud Murdi muusikast filmist «Emajõe veemaailm» (2015, režissöör Remek Meel). Film rääkis loodusest, aga samas ka isa ja poja seiklustest. Murd on filmi heliriba ja ideed edasi arendanud, kuigi pigem võib öelda, et lasknud edasi voolata oma sujuvat rada. Pildi ilu, looduse nautimine ja kõige selle sügavama olemuse tunnetamine on oskus, mis kipub kaduma. Paljudel ongi kadunud.

Põhimõtteliselt sama tegi Murd ka oma eelmise kauamängivaga, mis põhines samuti dokumentaalfilmile loodud muusikal. «Kuidas ehitada kosmoselaeva?» lühipalad said täisväärtuslikeks lugudeks, mis toimivad ka ilma pildita. Õnnestus. Täpselt sama on juhtunud palju maisema «Eluringi» juures. Vokalistidena löövad kaasa konkursi «Laulukarussell 2015» võitja Märten Männiste (kes oli lugude salvestamise ajal 13- ja 14-aastane) ja Murdi elukaaslane Annie Rist. Õuehelid on kinni püütud Metsaääre külas Kohaveskil.

Looduse peegeldamine muusikas ei ole kerge – urbanistlik üleinterpreteerimine, kunstiline liialdamine ja juhtmepundardesse takerdumine võivad selle kergesti ära rikkuda. «Eluring» pakub selget ja vahetut panoraami elulistest tajudest ning kogemustest.