Kohtuasi paljastas maailma kallimaks peetud kunstiteose tõelise hinna

Selle uudise valguses on ümber jagunenud ka maailma kallihinnalisemate maalide esikolmik, mille esikohal troonib taas uhkes üksinduses Willem de Kooningi 1955. aasta maal «Vahetatud». Teisel kohal on aga Paul Cézanne'i «Kaardimängijad» (1894–1895).

Nii New York Times ise kui ka paljud teised väljaanded kirjutasid kaks aastat tagasi, et Sotheby oksjonimaja endine juhataja, praegu pensionil olev Rudolf Staechelin müüs maali ühele eraisikule 300 miljoni dollari eest, mis oleks olnud aegade kõrgeim hind. Asjaosalised on aga omavaheliste tülide tõttu nüüd kohtus, kus selguski maali eest reaalselt saadud summa.

Kunstimaailmas hoitakse eraisikutele müüdavate kunstiteoste hinnad rangelt saladuses, eriti kui need on erakordselt kõrged. Staechelin leidis läbi vahendaja, Šveitsi oksjonipidaja Simon de Pury briti kunstikaupmehe Guy Bennetti firma, kes ostis maali Qatari šeigile.

De Pury kaebas aga müüja kohtusse, väites, et ei ole saanud kokkulepitud vahendustasu. Ühtegi ametlikku dokumenti omavaheliste kokkulepe kohta ei ole, sest konservatiivses kunstimaailmas kehtivad ka suusõnalised lubadused.

Staechelin väidab, et kuna tema eest kõrgemaid pakkumisi varjates rikkus de Pury kõiki, k.a härrasmehelikke kokkuleppeid, ei ole tal kohustust komisjonitasu maksta.

Keeruline kaasus võib saada kohtus heal juhul lahendi juulis.