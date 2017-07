Legendaarne armastuslugu tuleb ettekandele sümfooniaorkestri ja kammerkooriga

Gary Brooker võtab kontserdiks kaasa dirigent David Firmani.

Originaalis Gary Brookeri ansambli Procol Harumi 1967. aasta lugu on enimmängituid maailmas. Sellest on tehtud enam kui 1000 versiooni. «A Whiter Shade of Pale» on paljude maailma tippmuusikute repertuaaris väga olulisel kohal.

Gary Brooker esineb Rock in Haapsalu kontserdil 29. juulil, mil lavale astuvad ka Paul Young, Ivo Linna, Tõnis Mägi, Raul Vaigla ja Antti Kammiste kontsertansambel paljude Eesti tippmuusikutega, Haapsalu Kammerkoor ja sümfooniaorkester.

Ürituse esimesel päeval, 28. juulil astuvad lossihoovis oma ansamblitega üles Bonnie Tyler, Suzi Quatro ja Lea Dali Lion.