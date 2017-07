Eesti keeles ilmus sissejuhatus mittefašistlikku ellu

Raamatus kritiseerivad autorid psühhoanalüüsi, mis käsitleb teadvustamatust teatrina ja surub iha perekondlikku raami ning näitavad, et teadvustamatus on pigem tehas, kus toodetakse iha masinlikke voole ja lõikeid. Nad kirjeldavad ühiskonna arenemist primitiivse territoriaalse masina ja barbaarse despootliku masina juurest tsiviliseeritud kapitalistliku masinani, mis kõik voolud dekodeerib ja deterritorialiseerib. Prantsuse filosoof Michel Foucault on nimetanud «Anti-Oidipust» sissejuhatuseks mittefašistlikku ellu.

Gilles Deleuze (1925–1995) oli prantsuse filosoof, kes kirjutas mitu olulist tööd nii filmi, arhitektuuri, poliitika kui ka kunsti teemadel. Félix Guattari (1930–1992) oli prantsuse semiootik, filosoof ja psühhoanalüütik, kellelt muu hulgas pärineb ka «ökosoofia» kontseptsioon.

Ühiselt kirjutatud kaheosaline «Kapitalism ja skisofreenia («Anti-Oidipus», 1972, «Tuhat platood», 1980) on nende tuntuim teos, mis tänini elavat vastukaja pälvib.

Raamatu «Anti-Oidipus» on prantsuse keelest tõlkinud Mart Kangur. Raamatu toimetaja on Margus Ott.

Teos ilmus Tallinna Ülikooli kirjastuse sarjas «Bibliotheca controversiarum» ja kannab Avatud Eesti Raamatu rüüd.