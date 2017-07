Tallinnas algab geidele pühendatud kultuurifestival

Tänavuse Baltic Pride’i põhiteema on «koos». Viimane pole pelgalt vihje kooseluseadusele. «Koos» tähistab koos olemist ja koos tegutsemist, ent ka koos kasvamist ja vananemist.

Festivali kulminatsioon on tasuta vabaõhukontsert, kus osalevad tuntud eesti muusikud ning mille juhatab sisse rongkäik. Rongkäigu eesmärgiks on näidata LGBT inimeste mitmekesisust ning samal ajal võimestada LGBT kogukonda. Samuti meenutab rongkäik, et veel hiljuti puudusid LGBT inimestel elementaarsedki õigused.

Festivalile on oodatud kõik, sõltumata seksuaalsest ja soolisest identiteedist, kes huvituvad LGBT inimeste kultuurist või soovivad neile toetust avaldada.