Eesti mängufilm «Keti lõpp» esilinastus prominentsel filmifestivalil

Režissöör Priit Pääsukese sõnul sai «Keti lõpp» Karlovy Vary’s väga sooja vastuvõtu osaliseks. «Tundub, et publik oli filmiga samal lainepikkusel ja rääkisime ühte keelt» kommenteeris ta.

Ka filmi produtsent, Marianne Ostrat kinnitab, et «Keti lõppu» on Karlovy Vary’s saatnud elav huvi. Ta lisab: «Ka filmi pressile ja rahvusvahelisele filmitööstusele mõeldud kinnine linastus oli pilgeni täis ning osad inimesed istusid põrandal. Kuna filmi on pikitud palju huumorit siis rõõmustas meid eilsel esilinastusel väga see, et rahvusvaheline publik naeris ja elas filmile kaasa.»

Kodumaist mängufilmi «Keti lõpp» esindavad festivalil filmi režissöör Priit Pääsuke, peaosatäitjad Maiken Schmidt ja Hendrik Toompere jr, operaator Meelis Veeremets ja produtsent Marianne Ostrat. Maailma esilinastusel oli kohal ka kõrvalosatäitja Evelin Võigemast, kes mängib peaosa samal festivalil esilinastuvas, Katrin ja Andres Maimiku mängufilmis «Minu näoga onu».

Karlovy Vary filmifestivali osaleb «Keti lõpp» East of The West võistlusprogrammis, kuhu on valitud mängufilmid Kesk- ja Ida-Euroopast, Balkanilt, Türgist ja endistest Nõukogude Liidu maadest.

Eesti kinolinadel saab filmi näha alates 20. oktoobrist.