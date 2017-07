Räägime asjadest, millest ei räägita

Käisin hiljuti Saksamaal Detmoldis ja panin seal muuseumis tähele ühte väiksemat sorti talumaja – kivihoone, nagu nad seal kõik on. Selle külge oli 1950ndatel ehitatud üks paekivist kemmerg. Mind hämmastas, et saksa tallu oli ehitatud kemmerg veelgi hiljem kui eesti taludesse. Väga kujundlik näide. Seal oli areng samasugune.

Albi talu huvitava disainiga kemmerg Uue-Kariste vallas Halliste kihelkonnas. Sisekemmerguid oli 20. sajandi alguses Eesti taludes väga vähe ja ega linnadeski neid palju rohkem olnud. Mulgimaa taluhäärberites kujundati need sageli riidekapikujuliseks. Pärdi arvates ikka selleks, et jätta muljet, nagu oleks tegemist viisipärase mööbliga. / Heiki Pärdi

Sajand on maailma ajaloos võrdlemisi lühike periood. Selle aja jooksul oleme aga meie, eestlased, muutunud mõnedelt harjumustelt ikka väga palju ehk piltlikult öeldes astunud suisa keskajast moodsasse aega. Hüpe on olnud üüratu!

Sajand on tõesti lühike aeg. Võib-olla mõnes muus asjas see nii teravalt esile ei tulekski. Ehk on see üks põhjus, miks ma sellega üldse tegelema hakkasin. Nagu ikka, tuli see puhtjuhuslikult.

1999. aastal valmistasin ette ühte väikest ettekannet Eesti Rahva Muuseumis (ERM), kus ma pikalt töötasin. ERMis on ammendamatu arhiiv ja sealt avastasin enda jaoks täiesti uued materjalid, mis olid olnud seal juba aastast 1925. Tegemist oli sanitaartopograafilise arhiiviga, ma olen raamatus sellele korduvalt viidanud. Kõik kooruski sealt välja. Lugesin sealt hämmastavaid tõiku, mis olid minu jaoks tõsiselt rabavad, et mitte öelda enamat. Pesemine ja pesematus, puhtuse ja mustuse vahekord, kemmergute probleem veel täiesti eraldi.

See oli minu mõttemaailmale midagi täiesti revolutsioonilist. Olin võtnud paljusid asju iseenesestmõistetavalt, et kui nii on olnud minu ajal ja nii kaua, kui olen kuulnud-näinud, küllap siis on see alati nii olnud. Selgus aga, et paljude asjade kohta see ei kehti üldse. Me ei räägi mitte kaugest minevikust, vaid üsna hiljutisest ajast. Esile tulid just need kõige igapäevasemad ja mingis mõttes kõige loomulikumad toimingud, mis on seotud hügieeniga.

Ma ei olnud sellele üldse mõelnud! Tundus, et pesemine ja vetsus käimine on peaaegu instinktiivsed tegevused ning väga harilikud asjad iga inimese jaoks. Asja lähemalt uurides selgus aga, et harilikud asjad võivad muutuda väga ebaharilikuks, kui vaadata vaid natukene kaugemale minevikku.

Tarvastu taluõu. / Viljandi muuseumi fotokogu

Nagu te kirjutasite, oli 20. sajandi esimestel kümnenditel peldik kui selline talurahva jaoks üldiselt võõras asi, kuid veelgi veidram tundus neile mõte, et see võiks asuda eluruumiga ühe katuse all.

Raamatus kasutasin ühe naise mälestusi. Nende perel oli Tallinna äärelinnas oma maja, aed ja puha. Kemmerg oli neil majja sisse ehitatud, nagu tollal juba tavaks. Aga peremees ise ei käinud kordagi selles kemmergus, kükitas ikka aias õunapuude ja kirsipuude alla. Ise põhjendas, et ega head kraami saa lasta raisku minna. Teine põhjendus oli see, et tema õrn süda ei kannata seda hirmsat kemmerguhaisu.