Suri sotsrealismi klassik Ilja Glazunov

Ilja Glazunov peetakse üheks tuntumaks vene maalikunstnikuks, teatab RIA Novosti. Ta on teinud lavakujundusi, illustreerinud raamatuid, loonud tuhandeid maale. Tema galeriid on korduvalt külastanud Vladimir Putin. Ta on teinud portree Soome toonasest presidendist Urko Kaleva Kekkonenist, hiljem on ta maalinud korduvalt teisi Soome riigitegelasi.

Ilya Glazunov / Foto: Andrey Pavlov

1958. aastal tutvus ta Nõukogude Liidu hümni sõnade autori, luuletaja Sergei Mihhalkoviga, kellest sai tema toetaja. Ta sai tuntuks kui vene kirjandusklassikute teoste illustreerijana ja ajalooliste maalide looja, need tõid 1970ndatel talle palju tähelepanu, kuid põhjustasid ka vastakaid arvamusi. Aastatel 1996 kuni 1999 juhtis ta Kremli restaureerimistöid.

Glazunovi sidemed Soomega said alguse 1957. aastal, kui noor Soome diplomaat Jakko Hallama külastas noore kunstniku esiknäitust, kirjutatakse Kiasma kodulehel. Ta sai teada, et noor kunstnik oli teinud Rootsi saadiku abikaasast portree. See portree ärgitas paljusid diplomaate tellima Glazunovilt töid. Hallama soovis, et Glazunov teeks maali tema naisest Anitast. Anita oli esimene soomlasest modell kunstnikule. Teda kujutati maalil kui Soome jumalaema. Anita Hallama oli hiljem väga lähedastes suhetes president Kekkoneniga.

Glazunov saabus Soome 1973. aastal, et teha portree president Kekkonenist. Enne maali presidendist sai valmis teos Marimekko loojast Armi Ratiast, kellest sai tema hingesugulane. Glazunov hindas Ratiat, keda ta pidas «tugevaks kui Soome graniit» ja «säravaks kui Soome järved kevadel».

Glazunov sündis 10. juunil 1930 Leningradis, kirjutab BBC. 1956. aastal sai ta toone veel tudengina peapreemia rahvusvahelisel konkursil Prahas. Tänu sellele sai ta 1957. aastal teha oma personaalnäituse Moskvas.