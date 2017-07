Leigo festival saab 20. sünnipäeva puhul uue suure järvelava

Tänavu augustikuu esimesel reedel ja laupäeval, 4. ja 5. augustil toimuva Leigo festivali üks põnevamaid atraktsioone on spetsiaalselt sündmuseks suurele järvele ehitatav ujuvlava, mis teeb muusika ja vaatemängu nautimise veelgi erilisemaks. Lähtudes Leigo Järvemuusika spetsiifikast, milles on alati väga tähtsal kohal olnud maastik ja tuleetendus, valmistatakse nii paviljon-lava katus kui ka külgseinad läbipaistvast polükarbonaadist. Lava arhitektuuri on loonud Tõnu Tamm koos oma poja Taavet Tammega, kes abistas omalt poolt insenertehniliste lahendustega.

«Suurel järvel ei ole tänaseks viis aastat kontserte korraldatud, sest publik tahab ju esinejaid näha ja musitseerijad samamoodi publiku säravaid silmi – see ei olnud varasemalt võimalik! Uue lava teebki eriliseks asjaolu, et seda saab vastavalt vajadusele reguleerida ning seeläbi esinejad ja muusika publikule lähemale tuua,» räägib lava arhitekt ja Leigo Järvemuusika looja Tõnu Tamm. «Antud lava mahutab üle kahesaja inimese ja selleks, et orkester ning koorid kenasti lavale pääseks, ehitatame suisa 24 meetri pikkuse ujuvsilla,» lisab Tamm.

Leigo Järvemuusika Festivali uue kava kujundus. / Leigo Järvemuusika

Leigo Järvemuusika tähistab sel aastal oma 20. aastapäeva, samuti maestro Neeme Järvi 80., Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri 90. ja Eesti ühe vanima ning väärikama päevalehe Postimehe 160. sünnipäeva. 2017. aasta tipphetkedeks on reedel toimuv Leigo Järvemuusika Festivaliorkestri ja kammerkoori Voces Musicales esituses kõlav Arvo Pärdi ning Pēteris Vasksi kaasaegne looming. Laupäevane programm on pühendatud maestro Neeme Järvile, kus uhke lõpuakordi annab ERSO dirigent Neeme Järvi juhatamisel. ERSO esituses saab kuulda M. Bruchi 1. viiulikontserti, kus esiviiuliks Miina Järvi. Päeva lõpetab F. Schuberti 9. sümfoonia.

Leigo Järvemuusika on 1998. aastal alguse saanud unikaalne üritus, mis kombineerib klassikalise muusika suurejoonelise valgus- ja tuleetendusega maalilisel järvemaastikul Lõuna-Eestis. Festivalile pani aluse Tõnu Tamm, kelle unistuseks oli kaunis muusika vabamasse ja looduslikumasse keskkonda tuua. Leigo Järvemuusika missioon on populariseerida klassikalist muusikat ning pakkuda külastajatele unustamatut emotsiooni läbi tipptasemel muusikalise elamuse ja ainulaadse valgusetenduse.