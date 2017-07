Pärnus võitis film Mehhiko vaimuhaiglast

Pärnu Filmifestival

3. – 9. juulini Pärnus

10. – 16. juulini jätkub Pärnus, Viljandis, Heimtalis, Toris, Manõjas, Urvastes

«Saabusin surnult» pärjati nii festivali peaauhinna kui ka parima kunstifilmi auhinnaga. Film räägib mehest, kes toodi poolsurnuna vaimuhaigete varjupaika Mehhikos, Juarezis. Ta polnud võimeline voodistki tõusma ning gangreeni tõttu eemaldati mitu sõrme. Varjupagas võttis mees end aga kokku, rabeles mustast august välja ning nüüd hoolitseb sealsete haigete eest.

Fimitegija Aitken jõudis varjupaika tänu Chuck Bowdeni raamatule, mis kõneleb samast asutusest ja kohtus seal oma filmi peategelasega. «Kohtusin temaga väga õigel ajal, kuna tal oli just väga suur tahtmine kellelegi oma lugu jutustada,» selgitas Aitken Postimehele.

Linateoses näidatakse kogu varjupaiga elu ilustamata – alates puuris apaatse pilguga tühjusse vaatavast haigest kuni agressiivsete tüüpideni, kes teistel hambad sisse löövad. Eetilise poole pealt leiab režissöör, et selliseid inimesi peab kindlasti filmima. «Ma arvan, et inimesel on õigus näha, mis olukorras vaimuhaiged elavad. Me ei peaks neid ühiskonna eest peitma,» kõneles ta.

Tänu Aitkenile otsis filmi peategelane üles ka oma tütre, keda ta ei olnud 20 aastat näinud. Nende kohtumine, millest kujunes režissööri jaoks üks keerulisemaid katsumusi, on samuti filmis näha. «Tundsin sellel hetkel, et ma ei lavasta enam mitte ainult oma filmi vaid nende omavahelisi peresuhteid,» meenutas Aitken festivali viimasel päeval saalis publikuga vesteldes.

Pärnu Filmifestival ongi eriline selle poolest, et publikul on võimalus filmitegijatega vahetult suhelda. Saalid on väikesed, inimesi vähe ning võrreldes kasvõi Maailmafilmi festivaliga Tartus on kõik kompaktsem ja hubasem. Ning kui film meeldis või tekitas mõtteid, võib selle režissöörile kasvõi sealsamas Uue Kunsti Muusuemi nostalgiahõngulises kohvikus (menüüs nii kartulisalat viineriga kui liivarõngas!) ligi asutuda ja juttu teha.

Lisaks ekpertide žüriile on Pärnus alati olulisel kohal ka rahva arvamus ehk Eesti rahva auhind, millele kandideerivaid filme näidatakse nädala jooksul ETV-s ja kus kõik oma lemmiku poolt hääletada saavad. «Hoidke nüüd kõik kõvasti hinge kinni!» manitses Mark Soosaar oma abilist Vaiko Edurit enne kui viimane lõputseremoonial arvutiekraanilt vaatas, et seekordse rahvahääletuse võitis rootslase Knutte Westeri film «Vallaslaps» («Bastard Child»).

Wester on oma filmiga tõepoolest palju vaeva näinud ning leidnud väga erilise filmikeele. Ta jutustab oma vanaemalt kuuldud lugusid sellest, kuidas vanaema sünnitas vallalapse, Knutte ema Hervori, ja aeti toonases, 20. sajandi alguse ühiskonnas, kodunt välja. Naine üritas mitu korda last ära anda ning ennast isegi jääauku uputada, kuid saatuse kiuste läksid need plaanid nurja. Tema lapsest Hervorist sirgus hiljem aga naisõiguslane. Karm lugu on kinolinale toodud 780 joonistuse abil, mille Knutte on ise maalinud.

Kuna Knutte kuulis kõiki neid lugusid oma vanaemalt ja pidi juba väikese poisina oma peas sündmustest pildi maalima, olid tal kujud sisuliselt juba olemas. Samuti arvab rezisöör, et selline jutustamisviis aitab vaatajal tegelastega paremini samastuda. «Kui näed inimest ekraanil lihtsalt rääkimas, on raske ennast temaga samastada,» ütleb Knutte Wester intervjuus oma koduleheküljel. Ta jätkab: «Pildid loovad avatuse, mis laseb vaatajal mõelda, aga mis siis, kui see oleksin mina? Aga mis siis, kui see oleks minu laps?»

Seekordsed võidufilmid on kõik karmid, tõsised ja mõtlemapanevad. Nii ka parima teadusfilmi auhinna saanud «Hallid rakud» («Grey Matter»), mis portreteerib avatult mitmeid ajukasvajate käes vaevlevaid patsiente ning näitab väga detailseid kaadreid nende kasvajate eemaldamisest. Film, mida nõrganärvilistele kindlasti ei soovitaks.

Järgmine Pärnu Filmifestival tuleb aga vaatajateni juba veidi uuenenuna. Esiteks võetakse ametlikult kavva ka teadusfilmid, nii et oodata on teadus- ja dokumentaalfilmide festivali. Teiseks hakatakse suvepealinna filmipidu nüüd pidama kevadel või sügisel, et tõmmata inimesi Pärnusse ka muul ajal kui vaid suvel.

Võitjad

Eesti rahva auhind: «Vallaslaps» («Bastard Child»), režissöör Knutte Wester (Rootsi) – (hääletasid Eesti Televisiooni vaatajad)

Festivali suur auhind olulise sõnumi kõrge kunstilise taseme eest: «Saabusin surnult» («Dead when I got here»), režisöör Mark Aitken (Mehhiko/UK)

Parim teadusfilm kaasaegsest meditsiinist: «Hallid rakud» («Grey Matter»), režissöör Jan Louter (Holland)

Parim tudengidokk: «Nael» («Nail»), režissöör Filip Sotnitšenko (Ukraina) - parim tudengidokk

KUMU aupalk parimale kunstifilmile: «Saabusin surnult» («Dead when I got here»), režissöör Mark Aitken (Mehhiko/UK)

Parim lastefilm: «Tolm» («Dust»), režissöör Deepak Tolange (Nepaal)