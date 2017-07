Retsidivist Männiku rehabiliteerimine

Vanglateema on meedias pidevalt populaarne, seda vähemalt perestroika alguspäevist saadik. Kirjanduslikus žanris on mulle parima mulje jätnud episoodid Leo Kunnase «Sõdurjumala teenrist». Samuti mäletan ühte Teet Kallase novelli aastast 1977, kus hull eksikombel vanglasse pannakse ja välitöödel kahele platnoile raudkangiga vastu pead virutab.

Nii et teema iseenesest pole uus. Ometi on lugemine üks ja lavastusest osavõtt hoopis teine asi. Nii nagu vangilaagris puudub ka teatris privaatsfääri võimalus. «Murrus» on see eriti tuntav, sest vaatajat ei lasta hetkeski oma mõtetega üksi olla, teda sunnitakse liikuma, kuulama, sööma. (Kellel ei vea, ka töötama.) Vajaduse korral hoitakse teda kambris või jalutuspugerikus kinni, aga mitte hetkekski üksinda. Isegi pissile ei saa.

Teiseks on kohalolekuefekt omaette uus ja võimas kogemus. (Ehkki usutavasti pakub lavastus elamuse ka neile, kes ise Rummus või mujal kinni istunud.) Vanglas ei loe see, mida sa väljas teinud oled, vaid ainult see, mida sa siin teed. Etenduse publiku suhtes kehtib seesama. Siin juba massi varju peitu ei poe nagu tavateatris võimalik.

Tekst, mida publik kõrvaklappidest kuuleb, on napp ja täpne. See ei romantiseeri, ei mõista hukka, ei kaldu kõrvale. («Joodi kõike, mis põleb ja plahvatab.», «Iga väike asi ajab sind närvi ja sa vajad tegevust.») Isegi sellised väited nagu «Mina ei saa aru, kuidas inimesed kambris hulluks ei lähe» või «Pinged nagu tapsid inimese ära» ei kõla drastiliselt, vaid täiesti argiselt.

Leidub ka pehmemaid toone – kuidas vanglasse kiriklikku laulatust läbi viima tulnud Toomas Paulil armulauavein mahlaga asendati ja pulmatort läbi otsiti. Emotsionaalselt eredaimalt mõjus tõdemus, et pärast vabanemist võib vang endistest lähedastest loota ainult ema truudusele – naine ja lapsed ei tule arvesse.

Juba esimene stseen – bussis istuva publiku ükshaaval konvoeerimine siseruumi – mõjub elamuslikult. Seda suurel määral just tänu saatetekstile, milles endised vangid kirjeldavad oma tundeid vangla ukse esmakordse sulgumise järel selja taga. Nii saab publik just sellise häälestuse nagu vaja. «Selline tunne, nagu lastaks maha.» Ja mida muud see vangisistumine on kui ajutiselt mahalaskmine.

Lavastusmeeskonda tuleb kiita tempode ja tüki pikkuse laitmatu balansseerituse eest. Etendus on piisavalt pikk, et vaataja jõuab tunda küllaldasel määral ängistust, aga samas piisavalt lühike, et see ängistus ei muutu igavaks. Ehkki puänt on «Murrul» ka – audiovisuaalne ja omamoodi peegelpilt eelnenud osale lavastusest. Sellest hoolimata jääb lõpus prevaleerima suur kergendustunne ja jalad liiguvad nagu iseenesest kiiresti väljapääsu poole.

Enam-vähem kogu etendust täitvad vangide ja vangivalvurite mälestused on sugereerivad, ehkki uusi põrutavaid fakte ei paku. Hierarhiad ja kombed, paroolid ja traditsioonid, seks ja vägivald. Alatasa piinav tulevikuunistus: «Mis me pärast teeme?» ja ette teada vastus: litsid, viinad, pidu. Ja varsti teekond tagasi trellide taha.