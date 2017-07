Nurejevi ballett tembeldati homopropagandaks, esietendus jääb ära

Rahvusvahelised asjatundjad arvavad, et põhjuseks on etenduse homoseksuaalne sisu. Teater pidi küll eile otsust põhjendama, kuid ei ole seda teinud.

Hooaja oodatuim esietendus pidi toimuma täna. Selle vastu tundis huvi suur hulk kriitikuid, teatrijuhte ja tantsuvaldkonna spetsialiste.

Ballett räägib maailma ühest tuntumast balletitantsijast Rudolf Nurejevist, kes põgenes 1961. aastal läände. 1938. aastal sündinud tantsija suri 1993. aastal vaid 53-aastasena aidsi.

Uudisteagentuur Tass teatas lähedastele allikatele viidates, et esietenduse ärajätmise otsuse taga seisvat lausa kultuuriminister Vladimir Medinski. Allika kinnitusel on etendus kultuuriministeeriumi hinnangul homopropaganda. Lisaks on suur osa näitlejatest laval alasti.

Lavastaja Kirill Serebrennikov on häälekas kunsti tsensuuri vastane ja valitsuse kritiseerija. Paljude arvates on esietenduse keelamise põhjused poliitilised. Alles mais otsiti lavastaja kodu ja kontor läbi ning ta ise viibis ülekuulamisel süüdistatuna riigi vara omastamises. Serebrennikov küll vabastati, kuid kaks tema kolleegi vahistati.