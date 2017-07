Piret Krumm: nali pole naise sünnipagasis

Ma loodan ikka, et mõlemale meeldib. See on rock’n’roll. Vabaduse heli heliseb minu sees. Ma tahan lihtsalt südamest laulda.

Mis puudutab projekti «Maapealne paradiis», siis räägime ikkagi kadunud rock’n’roll’ist. Seal on küll ka uuema aja muusikat, aga mina esitan eesti 70ndate ja 80ndate rokiklassikat. Meil on kõigil omad lood: Lennal , Liinal ja minul.

Liina ütles kohe, et tema rokist küll midagi eriti laulda ei taha, et temale meeldib pigem estraad. Siis me mõtlesimegi, et kui me seda projekti omal jõul ja niimoodi lambist teeme, siis miks me peaksime ennast piirama. Las siis igaüks valib ise eesti muusikast midagi, mis talle meeldib. Ainult Lenna ei tohi oma lugusid esitada. Tal on selline keeld peal.

Aga Vibra on kõige ausamalt lihtsalt peobänd: 70ndate, 80ndate, 90ndate lood, mis meile endale meeldivad, natuke teeme ise ka lugusid. See on rohkem nagu selline stiilne kompott.

- Palju Vibral esinemisi on?

Järjest enam. Selle muusika austajad on küll vähem, aga põhiline skeene on kõikvõimalikud moto- ja rokiklubid. Nemad kutsuvad hea meelega bände, kes veel nii kuulsad ei ole, aga kelles on tuhinat ja põlemist. Ega me pole end mujal ka väga reklaaminud.

Bändiga Vibra teeb Piret Krumm lihtsalt lahedat peomuusikat. Pildil on Vibra kontsert Tartu turuhoones tänavu 30. juunil, taustal kitarrist Sander Nõmmistu. / Sille Annuk

- Mulle on jäänud mulje, et näitlejate igasugust teatrivälist esinemist saadab üsna halvustav suhtumine. «See on haltuura,» öeldakse. Kuidas sina seda näed? Kuidas sa end kunsti ja meelelahutuse vahel jagad?

Mina olen meelelahutusse alati põlguseta suhtunud. Naudin nende asjade tegemist, mida ma n-ö haltuura korras teen.

Haltuurat teha on kordades raskem! Näiteks viimasel ajal olen teinud üksinda stand-up’i. Enamasti on need mingid kinnised üritused ja firmapeod. Neil pidudel end esinejana maksma panna on palju keerulisem kui teatrilaval.

Kui inimene tuleb teatrisse etendust vaatama, siis ta on ostnud piletid, ta on seda õhtut oodanud, ta on end ette valmistanud. Aga kui sa lähed esinema peole, siis kuidas sa end nendes mängureeglites kehtestad? See on pidu! Inimesed liiguvad ringi, räägivad juttu, võtavad napsi – kuidas sa nende tähelepanu võidad? Ma võin öelda, et olen sealt saanud teise kooli, kuidas laval olla. Seda ei maksaks kindlasti alahinnata. Ning materiaalselt tasub see end loomulikult ka ära.

Eks mõni ebameeldiv kogemus muidugi on olnud, eeskätt korraldusliku poole pealt. Kord kutsuti meid Katariinaga (Katariina Tamm – toim) ühele jõulupeole esinema. Leppisime selle juba pool aastat ette kokku, aga vahepeal läks inimene, kes meid kutsus, sealt töölt ära. Oli uus inimene, kes ei teadnud jõulupeo esinejatest midagi. Läksime siis kokkulepitud ajal kohale ning selgus, et üle poole publikust on venekeelsed inimesed, kes eesti keelt ei kõnele.