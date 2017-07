Rein Rannap: Mul tulevad need meloodiad nii kergesti!

Üldiselt kipub ooperitega olema nii, et esimest korda vaadates ei saa mitte midagi aru – isegi sisukokkuvõtet mitu korda lugedes. Kas te ei pelga, et kui sünopsist kavalehel pole, ei jõua sõnum üldse publikuni?

Õigustatud küsimus! Tulin just ooperitelgist proovist ja minu viimased sõnad Eesti Kontserdi direktorile olid: nüüd lähen ja räägin Postimehele sisu lahti! Kas soovite, jutustan kohe kõik ümber?

Mina olen küll seda tüüpi ooperikuulaja, kes eelistab ilma sünopsist lugemata vaadata…

Jah, ma arvasin ka, et nii on põnevam! Samas on mul väga kurb, et sisukokkuvõte tuleb nüüd kava vahelehena. Minul on muidugi raske hinnata, kas vaatajad saavad aru või ei saa, sest olen selle teksti tuhandeid kordi läbi lugenud. Kahjuks pole meil ka tiitreid, tavaliselt projitseeritakse libreto tekst, et oleks lihtsam jälgida. Kellelegi ei tulnud meelde, et neid on vaja, mulle ka ei tulnud. Kuigi lauljate diktsioon on väga hea! Peaosalise Marko Matvere kui draamanäitleja tekst on ülimalt arusaadav, ka poplauljatel on sõnu selgelt kuulda. Aga publik ei tule ju sinna tööle, vaid lõõgastuma – neilt ei saa nõuda, et nad jälgiksid tohutu tähelepanuga iga silpi. Ikkagi on mul nii kahju: see pisendab loo dramaatilist mõju, kui on teada, kes lõpus sureb!

Kelle mõte oli sisukokkuvõtet mitte trükkida?

Minu. Algul tuli Eesti Kontsert sellega kaasa, nüüd arvatakse teisiti. Ei taheta, et vaatajad pärast kaebavad.

Saaremaa ooperipäevade ooperitelk Kuressaare vanas linnusehoovis. / Gunnar Laak

Üks ooperižanri võlusid ongi selle teatav keerukus, võimalus sümboliterägas teed otsida? Plakatlikku lihtsust ei peeta ju vooruseks.

Samas on sisukokkuvõtted väga lihtsad, isegi häirivalt primitiivsed. Ooperis endas mind keerukus ei võlu!

Ooper on küll kõigi kunstide sümbioos, aga viimaste eesti algupärandite puhul on sageli tekkinud küsimus, kas tegemist on üldse ooperiga. Mis vahe on teie jaoks näiteks muusikalil ja ooperil?

See piir on hägune. Saaremaal on ooperifestival ja minu teos on läbivalt muusikaline. See pole muidugi läbikomponeeritud, vaid numbriooper, ning selles on ka retsitatiive. Ooper on see sellepärast, et meid juhib läbi loo muusika, mitte sõnaline tekst. Ja sisu… Kuid ka muusikale on muidugi tehtud dramaatilistel teemadel. Ma tõesti ei oska seda öelda!

Piiri võib ehk tõmmata ka hääletekitamise maneeri põhjal?

See ei saa tänapäeval lakmuspaber olla, ka Estonias võimendatakse peaaegu kõike. On pigem teoreetiline küsimus, kas laulja kostab saali ka ilma võimenduseta või mitte. Marko Matvere laulab peaosas ooperihäälega, nii nagu ta tegi «Hüljatutes» ja «Georgis». Kui tugev see on – ma pole detsibelle mõõtnud. Võib öelda, et ta laulab ka ooperliku maneeriga. Selline viikingite pealik, ennast täis ja kuri. Kõik teised tegelased on head. Koosseis on õnnestunud paremini, kui ma lootagi oskasin. Olen varem juba öelnud, et sain kõik need muusikud, keda soovisin. Ideaalne! Lugu on vokaalselt piisavalt nõudlik. Näitlejad võivad küll näosaates särada, aga originaalteost tehes võivad nad hätta jääda ja seega läksime tipplauljate peale välja. Peale Markus Teeääre on kõik osalised varem näidelnud. Kui läksime esimest korda stuudiosse Oti ja Lenna duetti salvestama, kukkus mul suu lahti: ma ei oleks osanud aimatagi nende häälte sellist klappi. Nende häälte vibrato võngub täpselt samal kiirusel, nad on kui valatud duetti laulma. Ja see, mida Kristel Aaslaid teeb oma subretiosas, on nagu sõõm värsket õhku!