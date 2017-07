Armastusfilmide festival tuleb taas

Filmidest tuntuim on Heidi Brandenburgi ja Mathew Orzeli linateos «Kui kaks maailma põrkuvad», mis räägib Amazonase piirkonna põlisrahvaste meeleheitlikust võitlusest oma loodusliku elukeskkonna hävitamise vastu. See on Taaveti võitlus Koljatiga - Peruu korrumpeerunud presidendi Alan Garciaga, kes on andnud maavarade kaevandamiseks selles regioonis rohelise tule. Film on võitnud kümmekond auhinda kogu maailmast, sealhulgas Sundance´i ja Shanghai festivalilt.

Võitlusest inimsõbraliku linnakeskkonna eest jutustab 1960. aastate New Yorgi näitel Matt Tyrnaueri film «Kodanik Jane». Selle peategelaseks on linnaaktivist Jane Jacobs, kes astub välja New Yorgi ajaloolise osa säilitamise eest, sattudes sellega vastuollu mõjuvõimsa linnaplaneerija Robert Mosesega.

Andrea Ederi film «#Single» tõstatab internetikohtingute teema, vaadeldes eri vanustes inimeste internetipõhiste partneriotsingute kulgu, kus ideaalidest kantud ootused ei pruugi alati reaalsusega sobituda. Alles kaks kuud tagasi Austrias esilinastunud verivärske filmi režissööri on oodata ka Tartusse.

Igavikulisemaid noote lisab kavva Moon Chang-Yongi ja Jeon Jini film «Saada selleks, kes olin», mis jälgib sajanditevanuse budistliku munga reinkarnatsiooniks peetava Padma-nimelise poisi ja tema ristiisa teekonda Põhja-Indiast Tiibetisse, et avastada Padme minevikku. Nende pikast meditatiivsest rännakust, mida ohustavad nii Hiina ja Tiibeti konfliktist tulenev oht kui ka veel mitu ettenägematut takistust, kujuneb kaunilt edasi antud lugu tingimusteta armastusest ja sõprusest. Film võitis tänavusel Berliini festivalil ühe olulisematest lastefilmide konkursi auhindadest - grand prix.

Tartuffi dokumentalistikakavva kuuluvad linateosed linastuvad 8.-11. augustini Athena keskuses. Filmid juhatavad sisse oma ala eksperdid ja sissepääs on prii.